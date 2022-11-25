OYAK Çimento, ürün gamına KarBeyaz'ı ekledi

OYAK Çimento, çevreci ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye çimento sektöründe G uygunluk belgesi alan ilk ‘CEM VI’ sınıfı ürün olan Alfacem’i piyasaya süren OYAK Çimento, şimdi de beyaz çimento segmentine ‘KarBeyaz’ adlı ürününü ekledi.

Sınıfına göre erken dayanımı daha yüksek olan ‘KarBeyaz’, yüksek beyazlığının yanında, uygun incelikteki yapısı, işlenebilirliği kolaylaştıran priz süresi ve yüksek yapışma özellikleriyle ekonomik bir ürün seçeneği olarak tanımlanıyor.

Karbon emisyonunu her alanda azaltıyor

OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan OYAK Çimento, Türkiye’nin ‘Net-Zero’ taahhüdü veren ilk çimento şirketi olma unvanını taşıyor. Bugün aralarında ABD, Rusya, İsrail, Romanya ve Fas’ın da bulunduğu 85 ülkeye ürünlerini ihraç eden OYAK Çimento, üretim süreçlerinde ve nihai ürünlerinde karbon emisyonunu azaltan projeleriyle sektöründe örnek olmayı sürdürüyor.

Bugüne kadar karbon emisyonunun ana kaynağı olan klinker üretim süreçlerinde alternatif yakıt kullanımını yüzde 25 seviyesine çıkartan OYAK Çimento, alternatif ham madde kaynakları ve endüstriyel simbiyoz ile doğal kaynak tüketimlerini azaltarak doğaya zararlı atıkları da bertaraf ediyor.

OYAK Çimento sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, çevre mevzuatı ve idari düzenlemelere uygun şekilde alternatif yakıt ve ham madde kullanmayı hedefliyor. Atık ısıdan enerji üreten ve güneş enerjisi projeleriyle dolaylı karbon emisyonu etkilerini azaltan OYAK Çimento düşük karbon ayak izine sahip kalsine kil teknolojisi ile de dünya çimento sektörüne öncülük ediyor.

Dünyanın ilk kalsine kil entegrasyonuna sahip çimento fabrikalarını kuran OYAK Çimento’nun ürettiği kalsine kil, Portland klinkeri ile karşılaştırıldığında yüzde 90’lara ulaşabilen oranda daha düşük karbon ayak izine sahip bir bağlayıcı olarak ön plana çıkıyor.