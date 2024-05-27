Oyun atölyeleri markası, yurt dışına açılıyor

TÜİK’in yayınladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2023 sonu itibarıyla, Türkiye’de 22 milyon 206 bin 34 çocuk bulunuyor. Bu rakamın %24,1’ini 0-4 yaş, %29,6’sını ise 5-9 yaş grubu çocuklar oluşturuyor. Metropoller başta olmak üzere, şehirde yaşayan aileler dört duvar arasına sıkışan çocuklarının kaliteli vakit geçirmesi ve oyunla öğrenmesi için farklı etkinlikleri takip ediyor. Türkiye’nin 39 ilinde şubeleri bulunan Ced-Go Çocuk Atölyeleri’nin Genel Müdürü Gönül Taş, yurt içi ve dışındaki büyüme planlarını anlatıyor.

Kendi gereksinimimizle çıktığımız yolda 2 milyon çocuğa ve ebeveyne hizmet vermeye başladık diyen Gönül Taş, “2018’de oğlumuzla alışveriş merkezinde gezerken, keşke onunla ilgilenecek bir yer olsaydı. Hem biz rahat alışveriş yapardık hem de oğlumuz sıkılmazdı diye düşündük. 3,5 yılda 70 şubeye ve 2 milyon kayıtlı çocuğa ulaştık, velilerin gönlünü fethettik. Yatırımcımızın da yüzünü güldürerek, yeni nesil bir çocuk atölyesi ve eğlence alanı markasına dönüştük” dedi.

“Biz çocuklarla ilgilenirken anne babalar kendilerine vakit ayırıyor”

Çocukların sosyalleşirken, uzman kadro gözetiminde bilişsel, kültürel ve sosyal aktiviteler yaptığını belirten Ced-Go Çocuk Atölyeleri’nin Genel Müdürü Gönül Taş, “Bir çift, anne-baba rolüne girdikten sonra o kadar ebeveyn oluyor ki bazen eşine hatta kendine bile vakit ayırmayı unutuyor. Biz, işte o unutulan vakti ebeveynlerimize yeniden vermeyi hedefliyoruz. Eşiyle romantik bir akşam yemeği yesin, sinemaya gitsin, alışveriş merkezinde rahatça dolaşıp alışverişini yapsın, devlet dairesinde bir işi varsa halletsin, sıcak bir kahve içsin.

Ailelerimiz bunları yaparken biz de çocuklarıyla eğlenelim, öğrenelim, keyifli vakit geçirelim. Özellikle çocuklarının bakımından birinci derece sorumlu olan annelerimiz, çocuğunu emanet edecek bir tanıdığı olmayan, çocuğu okula gidecek yaşa henüz gelmeyen ebeveynlerimiz soluklanacak bir an aradığında, çocuğunu bize emanet ediyor. Çocuklar kaliteli zaman geçirip, sevdiği oyuncaklarla oynuyor. Uzman kadromuzdaki abi ve ablalarıyla etkinlikler yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Kolay, inovatif ve temiz bir iş modeli”

“Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Kayseri, Van ve Mardin’in bulunduğu 39 farklı şehirde 70 şubemiz bulunuyor” diyen Gönül Taş, “Ced-Go artık çocuk eğlence alanları sektöründe bir bayrak taşıyıcıya, bir standart belirleyiciye dönüştü. Bu ivmeyi daha da güçlendirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bayilik vermek için bugüne kadar herhangi bir resmi fuara katılmadan, reklam vermeden sadece kulaktan kulağa pazarlamayla geldik. Şimdi her ay binden fazla bayilik başvurusu alıyoruz” dedi.

Yatırımcıların %94’ünün şubesinin ikamet ettikleri şehirde olmadığına dikkat çeken Ced-Go Çocuk Atölyeleri’nin Genel Müdürü Gönül Taş, “Kurduğumuz kolay ve inovatif iş modeli sayesinde senede 1 defa işyerine gitmek yeterli oluyor. Bu da yatırımcıya özgürlük tanıyor. Sadece telefonla dünyanın her yerinden yönetilebilen fiziksel bir iş modeli diyebiliriz. Yatırımcıları %80’inin en az 2 şubesi var. Yapılan yatırımın geri dönüşü çok hızlı alınıyor. Bu yüzden yatırımcılar yeni şube başvurularında bulunuyor. Sektörde ilk defa bizim uyguladığımız Yönerge İş Takip Sistemi ile operasyonun neredeyse %95’ini biz hallediyoruz. Bu durumda yatırımcılara sadece hesaplarını kontrol etmek kalıyor” şeklinde konuştu.

“Yurt dışı açılımlarımız için resmi girişimlerde bulunduk”

Gönül Taş sözlerini şöyle tamamladı: “22 şube ile başladığımız 2022’yi 60 şube ile kapattık. 2024’e ortalama 3 katı büyümeyle girdik. Bu yıl yurt içindeki şube sayımızı 100’e ulaştırmayı hedefliyoruz. Yurt dışı şubelerimiz için Azerbaycan, Irak, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Hollanda, Mısır ve Balkanlar için görüşmelerimiz devam ediyor. Dubai’yi marka vitrini şehirlerden biri olarak gördüğümüz için Dubai merkezli bir operasyon yürütmek amaçlı resmi girişimlerde bulunduk. Markamızın şubeleşmesinde çok önemli bir yer tutan Ced-Go Academy ile bu macerayı çok farklı bir boyuta taşıyacağız. 2 milyondan fazla çocuğumuzun yeni nesil eğitimler aldığı, 2 bin metrekarelik çok yönlü bir yapı üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor, bu yıl içinde hayata geçireceğiz.”