Özdilek Holding’ten tekstil inşaat ve enerjiye yeni yatırım

Nezaket ÇETİN - BURSA

Özdilek Holding Yöne­tim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek, Özdilek Holding’in faaliyet gösterdiği sektörlerdeki bü­yüme stratejilerini, yatırım­larını ve gelecek planlarını değerlendirdi. Agresif bir bü­yüme stratejisi izlemedikle­rini söyleyen Özdilek, önce­liklerinin nitelik olduğunu vurguladı.

Tekstilin holdingin mar­ka kimliğinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Emir Murat Özdilek, ev teks­tili üretiminde hem Türki­ye’de hem de dünyada önemli bir aktör olduklarını ifade et­ti. Türkiye’de tekstil ihraca­tının şu an memnun edici bir noktada olmadığını aktaran Özdilek, maliyetlerin artması ve yabancı alıcıların Hindis­tan ve Pakistan gibi ülkelere yönelmesini bu durumun se­bepleri arasında gösterdi.

İç pazarda güçlü bir marka bilinirliğine sahip oldukları­nı söyleyen Özdilek, 2023’te başlanan 96 bin metrekare­lik kapalı alana sahip Bursa Badırga’daki Özdilek TOSAB Üretim Kompleksi inşaatının 2026 Mart ayında tamamla­nacağını açıkladı. Bu komp­leksin Özdilek markası ya­nı sıra Cottons & Clouds, Sadem Organik, Nev ve Flo­retta markalarıyla etkili bir şekilde işletileceğini vurgu­ladı. “Markalarımızla her ge­lir grubuna titizlikle hizmet vermeyi hedefliyoruz. Güçlü bir üreticiyiz. Markalaşması­nı tamamlamış bir kurumuz. Bu özeliklerimizi daha nite­likli şekilde yaygınlaştırmak gayesindeyiz” dedi.

130 dairelik Orange City Balat projesi tamamlandı

İnşaat sektöründe bugüne kadarki en büyük konut yatı­rımlarından birinin Orange City Balat projesi olduğunu belirten Özdilek, Bursa Nilü­fer’de mayıs ayında tamam­lanan 130 dairelik projede konfor ve huzurun bir arada sunulduğunu söyledi. Konut sektörünün şu an tekstil sek­törü gibi iç açıcı bir noktada olmadığını ifade eden Özdi­lek, uzun vadede huzurlu bir yaşam sunan nitelikli projele­re öncelik verdiklerini ve pi­yasaların konut yatırımlarına daha fazla talepkâr olduğu bir dönemde yeni projelere imza atacaklarını aktardı.

Özdilek, AVM’lerdeki ye­nileme ve geliştirme yatı­rımlarının sürdüğünü de be­lirtti. Özdilek Kocaeli’de 17 Ekim’de açılacak Game Fa­ctory Oyun Eğlence Merke­zi’nin yatırım maliyetinin 8 milyon ABD doları olduğunu ve 8 bin metrekarelik alanda soft play, trambolin, tırman­ma duvarı, bovling, lazer tag, arcade oyun makineleri, ye­me-içme alanları ve doğum günü odaları ile her yaş gru­buna hitap edeceğini söyledi.

Özdilek e-ticaret operasyonlarının yükünü hafifletecek

Bursa İnegöl’de yapımı de­vam eden Özdilekteyim Lojis­tik Merkezi’nin 54 bin metre­karelik kapalı alan ile e-ticaret operasyonlarının yükünü ha­fifleteceğini aktaran Özdilek, bu projenin arsa değeri hariç 40 milyon ABD doları yatırım­la hayata geçirileceğini ve tes­limat süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getireceğini belirtti.

Manhattan’da 200 metrelik yeni mağaza

Özdilek, New York Manhat­tan 3. Cadde’de mart ayında açı­lacak 200 metrekarelik mağa­zanın ABD’de e-commerce dı­şında doğrudan tüketici ve kurumsal müşterilerle bağ kur­malarını sağlayacağını vurgu­ladı. Mağazada en yeni koleksi­yon, tasarım ve teknolojilerin bulunacağını söyleyen Özdilek, bu yatırımın holding için gurur verici olduğunu belirtti.

Holding'ten 20 milyon dolarlık GES ve RES yatırımları

Holding’in mevcut GES projeleri ve yapımı süren RES yatırımları ile enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar attığını ifade eden Özdilek, tamamlanan GES projelerinin yıllık 9 milyon 746 bin 825 kilowatt elektrik ürettiğini belirtti. Yapımı devam eden Balıkesir Savaştepe Karapınar RES projesi ve Bursa Badırga’daki Özdilek TOSAB Üretim Kompleksi çatısına yapılacak GES projesi ile yıllık 43 milyon 324 bin 425 kilowatt elektrik üretileceğini ve 2026 sonunda Holding’in enerji tüketiminin yüzde 30’unu yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini açıkladı. Özdilek, bu yatırımların toplam tutarının 20 milyon ABD doları olduğunu söyledi.

Özdilek’te yeni yönetim anlayışı "Tradisyonel Modernizm"

Özdilek, yeni yönetim anlayışını “Tradisyonel Modernizm” mottosuyla açıkladı. Geleneksel değerleri korurken, yenilikçi ve hızlı değişen dünyaya uyum sağlamak için adımlar attıklarını belirten Özdilek, 54. yılını kutlayacaklarını ve 8 bin çalışanla birlikte Holding’in değerlerini sürdürdüklerini söyledi. “Hızla gelişen bir dünyada, yalnız işini iyi yapan değil, her şeyi çok iyi yapan kazanacak. Bu yeni dönemde hem gelenekselliğimize hem de yenilikçi bakış açımıza sıkı sıkıya sarılmayı çok kıymetli buluyoruz,” dedi.