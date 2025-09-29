Özdilek Holding’ten tekstil inşaat ve enerjiye yeni yatırım
Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek, tekstil, inşaat, AVM, lojistik ve enerji yatırımlarını DÜNYA’ya değerlendirdi. Yenilebilir enerjiye 20 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söyleyen Emir Murat Özdilek, New York Manhattan’da yeni mağazalarının da mart ayında açılacağını kaydetti.
Nezaket ÇETİN - BURSA
Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek, Özdilek Holding’in faaliyet gösterdiği sektörlerdeki büyüme stratejilerini, yatırımlarını ve gelecek planlarını değerlendirdi. Agresif bir büyüme stratejisi izlemediklerini söyleyen Özdilek, önceliklerinin nitelik olduğunu vurguladı.
Tekstilin holdingin marka kimliğinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Emir Murat Özdilek, ev tekstili üretiminde hem Türkiye’de hem de dünyada önemli bir aktör olduklarını ifade etti. Türkiye’de tekstil ihracatının şu an memnun edici bir noktada olmadığını aktaran Özdilek, maliyetlerin artması ve yabancı alıcıların Hindistan ve Pakistan gibi ülkelere yönelmesini bu durumun sebepleri arasında gösterdi.
İç pazarda güçlü bir marka bilinirliğine sahip olduklarını söyleyen Özdilek, 2023’te başlanan 96 bin metrekarelik kapalı alana sahip Bursa Badırga’daki Özdilek TOSAB Üretim Kompleksi inşaatının 2026 Mart ayında tamamlanacağını açıkladı. Bu kompleksin Özdilek markası yanı sıra Cottons & Clouds, Sadem Organik, Nev ve Floretta markalarıyla etkili bir şekilde işletileceğini vurguladı. “Markalarımızla her gelir grubuna titizlikle hizmet vermeyi hedefliyoruz. Güçlü bir üreticiyiz. Markalaşmasını tamamlamış bir kurumuz. Bu özeliklerimizi daha nitelikli şekilde yaygınlaştırmak gayesindeyiz” dedi.
130 dairelik Orange City Balat projesi tamamlandı
İnşaat sektöründe bugüne kadarki en büyük konut yatırımlarından birinin Orange City Balat projesi olduğunu belirten Özdilek, Bursa Nilüfer’de mayıs ayında tamamlanan 130 dairelik projede konfor ve huzurun bir arada sunulduğunu söyledi. Konut sektörünün şu an tekstil sektörü gibi iç açıcı bir noktada olmadığını ifade eden Özdilek, uzun vadede huzurlu bir yaşam sunan nitelikli projelere öncelik verdiklerini ve piyasaların konut yatırımlarına daha fazla talepkâr olduğu bir dönemde yeni projelere imza atacaklarını aktardı.
Özdilek, AVM’lerdeki yenileme ve geliştirme yatırımlarının sürdüğünü de belirtti. Özdilek Kocaeli’de 17 Ekim’de açılacak Game Factory Oyun Eğlence Merkezi’nin yatırım maliyetinin 8 milyon ABD doları olduğunu ve 8 bin metrekarelik alanda soft play, trambolin, tırmanma duvarı, bovling, lazer tag, arcade oyun makineleri, yeme-içme alanları ve doğum günü odaları ile her yaş grubuna hitap edeceğini söyledi.
Özdilek e-ticaret operasyonlarının yükünü hafifletecek
Bursa İnegöl’de yapımı devam eden Özdilekteyim Lojistik Merkezi’nin 54 bin metrekarelik kapalı alan ile e-ticaret operasyonlarının yükünü hafifleteceğini aktaran Özdilek, bu projenin arsa değeri hariç 40 milyon ABD doları yatırımla hayata geçirileceğini ve teslimat süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getireceğini belirtti.
Manhattan’da 200 metrelik yeni mağaza
Özdilek, New York Manhattan 3. Cadde’de mart ayında açılacak 200 metrekarelik mağazanın ABD’de e-commerce dışında doğrudan tüketici ve kurumsal müşterilerle bağ kurmalarını sağlayacağını vurguladı. Mağazada en yeni koleksiyon, tasarım ve teknolojilerin bulunacağını söyleyen Özdilek, bu yatırımın holding için gurur verici olduğunu belirtti.
Holding'ten 20 milyon dolarlık GES ve RES yatırımları
Holding’in mevcut GES projeleri ve yapımı süren RES yatırımları ile enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar attığını ifade eden Özdilek, tamamlanan GES projelerinin yıllık 9 milyon 746 bin 825 kilowatt elektrik ürettiğini belirtti. Yapımı devam eden Balıkesir Savaştepe Karapınar RES projesi ve Bursa Badırga’daki Özdilek TOSAB Üretim Kompleksi çatısına yapılacak GES projesi ile yıllık 43 milyon 324 bin 425 kilowatt elektrik üretileceğini ve 2026 sonunda Holding’in enerji tüketiminin yüzde 30’unu yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini açıkladı. Özdilek, bu yatırımların toplam tutarının 20 milyon ABD doları olduğunu söyledi.
Özdilek’te yeni yönetim anlayışı "Tradisyonel Modernizm"
Özdilek, yeni yönetim anlayışını “Tradisyonel Modernizm” mottosuyla açıkladı. Geleneksel değerleri korurken, yenilikçi ve hızlı değişen dünyaya uyum sağlamak için adımlar attıklarını belirten Özdilek, 54. yılını kutlayacaklarını ve 8 bin çalışanla birlikte Holding’in değerlerini sürdürdüklerini söyledi. “Hızla gelişen bir dünyada, yalnız işini iyi yapan değil, her şeyi çok iyi yapan kazanacak. Bu yeni dönemde hem gelenekselliğimize hem de yenilikçi bakış açımıza sıkı sıkıya sarılmayı çok kıymetli buluyoruz,” dedi.