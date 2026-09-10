Özkoyuncu: Spora desteğimiz uzun soluklu bir yaklaşım

Sevilay ÇOBAN

Türkiye Sigorta, Alman­ya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen FIBA Kadın­lar Basketbol Dünya Kupası'n­da, A Kadın Milli Basketbol Ta­kımı'nın Avustralya ve Porto Ri­ko ile oynadığı karşılaşmalarda millilerin heyecanına ortak oldu. Türkiye Sigorta’nın yalnızca si­gorta sektöründeki faaliyetleriyle değil, ekonomik ve toplumsal de­ğer üretme hedefiyle de hareket ettiğini belirten Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yö­netimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, şirketin spora verdiği desteğin uzun soluklu bir yaklaşı­mın parçası olduğuna dikkat çek­ti.

Özkalyoncu, "Hâlihazırda Milli Basketbol Takımları ana sponso­ru, Türkiye Sigorta Basketbol Sü­per Ligi ve Türkiye Sigorta Bas­ketbol Ligi isim sponsoruyuz. Bu­nun yanı sıra Ampute Milli Futbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Bas­ketbol Milli Takımı ve bireysel pa­ra milli sporcularımızın da des­tekçisiyiz. Basketbolu daha geniş kitlelerle buluşturmak üzere TBF ile bir yol arkadaşlığına başladık ve birlikte çok sayıda projeyi ha­yata geçirdik. Türkiye Sigorta ola­rak hedefimiz, sporu yalnızca des­tekleyen değil, sporun gelişimine katkı sunan, spor kültürünün için­de yer alan ve güvence yaklaşımı­nı sporun değerleriyle buluşturan bir marka olmak. Bu nedenle bas­ketbol bizim için bir sponsorluk hikâyesinden çok, uzun soluklu bir yol arkadaşlığı” dedi.

1,2 milyon sigortalıya ulaştık

Türkiye Sigorta Sağlık Sigorta­ları Genel Müdür Yardımcısı Tu­ba Buldu, sporun sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Türkiye Sigorta'nın sağlık si­gortacılığı yaklaşımının yalnızca hastalık sonrasındaki süreçlerle sınırlı olmadığını belirtti. Buldu, esnek ürünleri, dijital sağlık çö­zümleri ve yapay zekâ destekli uy­gulamalarıyla bireyin yaşam dön­güsünün her aşamasında yanın­da olmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Sigortalı sayısını 2026 Tem­muz itibarıyla yaklaşık 4 katına çı­kardıklarına ve 1,2 milyon sigor­talıya ulaştıklarına dikkati çeken Buldu, Türkiye'de sağlık sigortası bulunan her 7 kişiden birine hiz­met sunduklarını belirtti. Tür­kiye Sigorta Oto, Tarım Sigor­taları

ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar da 2026'nın ikinci çeyreğinde 94,2 milyar lira prim üretimi ve yüz­de 15,1 pazar payıyla güçlü büyü­melerini sürdürürken, 13,5 milyar lira seviyesindeki karlarıyla sek­törden pozitif ayrıştıklarını vur­guladı. Çınar, kasko branşında ise yüzde 12,1 pazar payı ve yüzde 65,8 hasar prim oranıyla performans­larını sürdürdüklerini paylaş­tı. Çınar, millilerin mücadelesine destek vermekten ve yanlarında olmaktan büyük heyecan ve gurur duyduklarını paylaştı.

Yapay zekâ ve dijital dönüşüm odaklı adımlar

Yapay zekâ ve dijital teknolojileri, sigortacılığın geleceğini bugünden şekillendiren stratejik bir güç olarak gördüklerini kaydeden Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, yapay zekâdan veri analitiğine, dijital hizmet kanallarından akıllı ve önleyici sigortacılığa uzanan dönüşümlerinde daha hızlı, kişiselleştirilmiş ve sürdürülebilir bir müşteri deneyimi yarattıklarını anlattı. Yapay zekâyı yalnızca kullanan değil, yapay zekâ ile çalışan bir şirkete dönüştüklerini vurgulayan Kılıç, ‘Bilge, AI-KÜP’ ve 50'den fazla canlı yapay zekâ çözümünün bu dönüşümün temelini oluşturduğunu kaydetti