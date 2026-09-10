Özkoyuncu: Spora desteğimiz uzun soluklu bir yaklaşım
Avustralya ve Porto Riko karşılaşmalarında A Kadın Millî Basketbol Takımı’nın heyecanını paylaşan Türkiye Sigorta’nın Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, şirketin spora verdiği desteğin uzun soluklu bir yaklaşımın parçası olduğunu söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Türkiye Sigorta, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda, A Kadın Milli Basketbol Takımı'nın Avustralya ve Porto Riko ile oynadığı karşılaşmalarda millilerin heyecanına ortak oldu. Türkiye Sigorta’nın yalnızca sigorta sektöründeki faaliyetleriyle değil, ekonomik ve toplumsal değer üretme hedefiyle de hareket ettiğini belirten Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, şirketin spora verdiği desteğin uzun soluklu bir yaklaşımın parçası olduğuna dikkat çekti.
Özkalyoncu, "Hâlihazırda Milli Basketbol Takımları ana sponsoru, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Ligi isim sponsoruyuz. Bunun yanı sıra Ampute Milli Futbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı ve bireysel para milli sporcularımızın da destekçisiyiz. Basketbolu daha geniş kitlelerle buluşturmak üzere TBF ile bir yol arkadaşlığına başladık ve birlikte çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Türkiye Sigorta olarak hedefimiz, sporu yalnızca destekleyen değil, sporun gelişimine katkı sunan, spor kültürünün içinde yer alan ve güvence yaklaşımını sporun değerleriyle buluşturan bir marka olmak. Bu nedenle basketbol bizim için bir sponsorluk hikâyesinden çok, uzun soluklu bir yol arkadaşlığı” dedi.
1,2 milyon sigortalıya ulaştık
Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, sporun sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Türkiye Sigorta'nın sağlık sigortacılığı yaklaşımının yalnızca hastalık sonrasındaki süreçlerle sınırlı olmadığını belirtti. Buldu, esnek ürünleri, dijital sağlık çözümleri ve yapay zekâ destekli uygulamalarıyla bireyin yaşam döngüsünün her aşamasında yanında olmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Sigortalı sayısını 2026 Temmuz itibarıyla yaklaşık 4 katına çıkardıklarına ve 1,2 milyon sigortalıya ulaştıklarına dikkati çeken Buldu, Türkiye'de sağlık sigortası bulunan her 7 kişiden birine hizmet sunduklarını belirtti. Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları
ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar da 2026'nın ikinci çeyreğinde 94,2 milyar lira prim üretimi ve yüzde 15,1 pazar payıyla güçlü büyümelerini sürdürürken, 13,5 milyar lira seviyesindeki karlarıyla sektörden pozitif ayrıştıklarını vurguladı. Çınar, kasko branşında ise yüzde 12,1 pazar payı ve yüzde 65,8 hasar prim oranıyla performanslarını sürdürdüklerini paylaştı. Çınar, millilerin mücadelesine destek vermekten ve yanlarında olmaktan büyük heyecan ve gurur duyduklarını paylaştı.
Yapay zekâ ve dijital dönüşüm odaklı adımlar
Yapay zekâ ve dijital teknolojileri, sigortacılığın geleceğini bugünden şekillendiren stratejik bir güç olarak gördüklerini kaydeden Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, yapay zekâdan veri analitiğine, dijital hizmet kanallarından akıllı ve önleyici sigortacılığa uzanan dönüşümlerinde daha hızlı, kişiselleştirilmiş ve sürdürülebilir bir müşteri deneyimi yarattıklarını anlattı. Yapay zekâyı yalnızca kullanan değil, yapay zekâ ile çalışan bir şirkete dönüştüklerini vurgulayan Kılıç, ‘Bilge, AI-KÜP’ ve 50'den fazla canlı yapay zekâ çözümünün bu dönüşümün temelini oluşturduğunu kaydetti