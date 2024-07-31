Öznur Paslanmaz, bölgede sanayinin ihtiyacını karşılıyor

Uzakdoğu, Hindistan ve Avrupa’da güçlü bir tedarik ağına sahip firma olduklarını belirten Öznur Paslanmaz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Beller, bölge sanayisinin ürün ihtiyacına hızlı ve güvenilir tedarikçi olarak cevap verdiklerini aktardı. Mersin’de metal ihtiyacı duyan tüm sektörlere sertifikalı ürün tedariği sağladıklarını söyleyen Beller, “Paslanmaz çelik, fittings grubu, dekoratif sac, çelik ürünler, alüminyum, pirinç, bronz ve stoklardaki 2 binin üzerinde farklı üründen tedarik sağlıyoruz. Siparişin ebatlandırılması ve işlenmesindeki tecrübemizle ‘Metalin Marketi’ olarak anılıyor ve ‘Mersin’deki metal marketiniz’ sloganıyla büyümeye devam ediyoruz” dedi. Hedeflerinin Mersin bölgesinde makine imalatı yapan firmaların en önemli tedarikçilerinden biri olmak olduğunu vurgulayan Beller, “Malzemelerimizi sertifikalı ve kaliteli satarak, hizmet etmeyi sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Geçen yıla göre yüzde 8 büyüme gerçekleştirdik”

Ürünlerin tedarikinde, ithalat konusunda dönemin şartlarına uygun bir şekilde hangi tür malzemeye ihtiyaç varsa temin ettiklerini söyleyen Barış Beller, “Sürekli olarak Mersin Serbest Bölge ve Kıbrıs ihracatlarının yanı sıra, bölgedeki ihracat yapan firmaların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu. Sektörel olarak reklam sektörü ve makine imalat sektörünün talebine hızlı karşılık verdiklerinin altını çizen Beller, “İş hacmiyle birlikte geçen yıla göre yüzde 8 büyüme gerçekleştirdik. İstihdamımız ise yüzde 10 arttı. 4 bin 500 metrekarelik hizmet ve depolama alanına ekleme yaparak 5 bin metrekare alana ulaştık” ifadelerini kullandı.

“Analiz cihazı yatırımı ile ihtiyaca en uygun ürünleri tedarik edebiliyoruz”

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, spektral analiz ve sertlik ölçüm cihazlarla malzemenin özellikleri ve tasarımı hakkında bilgi edindiklerini kaydeden Barış Beller, ürünleri istenen kriterler karşılandığı takdirde alıcıya sevk ettiklerini aktardı. Mersin’deki tesislerindeki analiz cihazı yatırımı ile ürün kalitelerini artırarak ihtiyaca en uygun ürünleri tedarik edebildiklerini belirten Beller, “Bu alanda bölgemizdeki analiz laboratuvarlarından da yararlanıyoruz. Önce denetim sonra sevkiyat, güven ortamı tesisinin en çok üzerinde durduğumuz konu” dedi.

CNC kesme ve dilme ekipmanını bölgeye kazandırmayı hedefliyor

Barış Beller, yeni tesislerinde 250 bin Euro’luk CNC kesme ve dilme ekipmanını bölgeye kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti. Mersin sanayicisine daha iyi, daha hızlı, daha ucuz malzeme temini ile ürünleri zamanında teslim edebilecek bir altyapı oluşturmak için yatırım projelerini değerlendirdiklerini ifade eden Beller, yeni makine yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümeye devam etmek istediklerini aktardı.