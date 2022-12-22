Özyurtlar'ın 'Ödül İstanbul' projesi sahipleriyle bulaşacak

Özyurtlar Holding'in tatil köyü konseptiyle inşa ettiği projesi Ödül İstanbul Beylikdüzü'nün ilk etabında teslim aşamasına gelindi.

Özyurtlar Holding'den yapılan açıklamaya göre, şirketin toplam 39 bin 561 metrekare arsa üzerinde hayata geçirdiği Ödül İstanbul'da ilk etapta 997 daire teslim edilecek.

Toplam 2 bin 683 konut ve 102 ticari üniteden oluşan, satışı devam eden dairelerde fiyatların 1,75 milyon liradan başladığı projede, teslimler sırasında tapular da verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, toplam 8 bloktan oluşan projeyi etaplar halinde teslim edeceklerini bildirdi.

Ödül İstanbul'da ilk etapta toplam daire sayısı 997 olan G ve H blokları teslim edeceklerini aktaran Özyurt, şu bilgileri verdi:

"Daire sayısının en yüksek olduğu 997 daireden oluşan iki bloğu teslim etme kararı aldık. En çok 1+1 daireler talep gördü ve elimizde 200 daireye yakın 2+1 ve 3+1 daire tiplerimiz var. Projenin alt katı ise ticari ünitelerden oluşuyor. Bu alanları kurumsal firmalara kiraya vermeye özen gösteriyoruz. Türkiye'nin dev market ve kafe zincirleri bu alandaki yerlerini şimdiden aldı. Hatta halihazırda bir zincir market ve önemli bir beyaz eşya ve elektronik markası hizmet vermeye başladı."

Özyurt, projenin yatırımcılar tarafından çok büyük ilgi gördüğünü belirterek, satışı devam eden dairelerde finansman ve ödeme kolaylığı sunduklarını bildirdi.

İnşaatın tamamlanma oranının yüzde 70'ler seviyesinde olduğunu aktaran Özyurt, "Toplam 250 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz projemiz, yerli ve yabancı yatırımcıdan büyük ilgi görüyor. Satılan dairelerin teslimi sırasında tapularımızı da vereceğiz. Satışı devam eden dairelerin fiyatları ise 1,75 milyon TL ile 4 milyon TL aralığında. Ödemelerde de şirket bünyesinde 36 ay vadelendirme yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Geniş yeşil alanları bulunan proje kolay ulaşım imkanı sunuyor

Verilen bilgiye göre, tatil köyü konforu ve izole yaşam olanağıyla tasarlanan Ödül İstanbul, 64 ila 164 metrekare arasında değişen, 1+1, 2+1 ve 3+1 büyüklükte, 2 bin 683 konut ve 102 ticari üniteden oluşuyor.

Proje, peyzaj düzenlemesi yapılmış 900 metrekarelik sosyal alan ve 1.550 metrekarelik gezi bahçesi, toplam 2 bin 450 metrekare yeşil alanı ve çocuk parklarıyla büyük bir doğal park yaşamı sunuyor.

Şehir yaşamından kopmadan konforlu ve huzurlu yaşam isteyenler için özenle planlanan Ödül İstanbul, sosyal alanları ile şehrin ortasında eksiksiz bir yaşam vadediyor.



Proje sakinlerine geniş park alanları, fitness salonu, yüzme havuzu, güzellik salonu, tenis kortu, oyun parkı, futbol sahası, çocuk kulübü, mağaza ve dükkanlar, basketbol sahası, parti/toplantı salonu, kafe ve restoran, resepsiyon hizmeti, açık ve kapalı otopark alanları ile 7/24 güvenlik hizmeti gibi pek çok imkanı bir arada sunuyor.