Palmali, deprem bölgesine çadır ve konteyner kent kuracak

Bakü başta olmak üzere ülkenin hemen hemen her noktasında kurulan merkezlerde Azerbaycanlı kardeşlerimiz giyimden gıdaya ayni ve nakdi ellerinden gelen yardımı yaptıklarına şahit olduk. Azerbaycan kökenli iş insanı Mübariz Manimov Gurbanoğlu’na ait Palmali Holding, bu yardımlara konteynerları da ekliyor.

İlk adımda 20 milyon liralık yardım kararı alan Palmali’nin patronu Gurbanoğlu ile yaptığım görüşmede bölgeye yardım TIR’ları gönderdiğni dile getirdi. Gurbanoğlu, “İlk andan itibaren var gücümüzle çalışıyoruz. Afet bölgelerimize yönelik yardımları yetkili kurumlarla koordinasyon içerisinde organize ediyoruz. Afetzedelerimize sıcak yemek sunmak için seyyar mutfaklarımızı devreye alacağız. Ardından bölgede 10 milyon liralık Palmali Çadır ve Konteyner Kent’i kuracağız. Bu zor günleri dayanışmayla birlikte aşmak için tüm olanaklarımızı seferber etmeye devam edeceğiz ve yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi.