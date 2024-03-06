Pandemide siperlik ve maske üreten Cromic, 27’nci oldu

Tülay TAŞKIN

Plastik ürünleri üretimi ve tasarımı yapan, Arçelik ve Vestel gibi ana üretici firmalara yardımcı sanayi olarak imalat gerçekleştiren Cromic Plastik; Romanya, Güney Afrika, Portekiz ve İspanya’ya ihracat yapıyor. Kendi özgün ürünleri üzerinde de çalışan firma pandemi döneminde ürettiği siperlik ve maske aparatlarını yurt içi ve dışına satarak, cirosunu önemli ölçüde artırdı.

Dört ortaklı devir sonrası büyüme yolculuğu başladı

Cromic Plastik’in 2011 yılında kurulduğunu, plastik üretimi yapan küçük bir şirket iken 2018 yılında dört ortak tarafından devralınmasıyla büyüme hikayesinin başladığını anlatan Genel Müdür Erman Börü, “Eskişehir’de Teksan Sanayi Sitesi’nde üretim yapan küçük bir şirket olarak devraldığımız şirketi, aldığımız büyüme kararı gereğince 2020 yılının Ocak ayında OSB’deki mevcut alanımıza taşıdık.

İş potansiyelini artırmak için makine yatırımları yaptık, yeni müşteri portföyleri oluşturduk. Arçelik ve Vestel gibi firmalara yardımcı sanayi olduk ve büyümemizi devam ettirdik. Büyüme başarımızın temelinde benim ve diğer ortaklarımızın sektörde 20- 25 yıl gibi üretim ve yöneticilik deneyim ve geçmişimizin olmasının etkili olduğuna inanıyorum” dedi.

Pandemide ciroyu katladı

OSB’ye taşınıp makine parkına yatırım yaptıktan sonra pandemi sürecinin başladığını anımsatan Erman Börü, bu süreci firmaları için avantaja çevirdiklerini söyledi.

Yaptıkları ürün geliştirme çalışmasıyla siperlik ve maske aparatları üretmeye başladıklarını söyleyen Börü, süreci şöyle anlattı: “Pandemi sürecinde çok hızlı aksiyon alarak, kendi ürünlerimizi yaptık. Siperlikler ve maske tokaları imal ederek, piyasaya yoğun olarak girdik. İç satışların yanı sıra Almanya ve Belçika’ya ihracatını yaptık. Herkes pandemi döneminde dururken, biz maske ve siperlik gibi inovatif ürünlerimiz sayesinde bir adım daha öne geçmiş olduk. Milyonlarca adet maske aparatları ve siperlik üretip, yurt içi ve dışına sattık.

Bu süreçte ciromuzu da yüzde 570 oranında artırdık. 2020 yılının Ocak ayında yeni fabrikamızda üretime başlamamızla birlikte aslında büyümeye başlamıştık. Yeni fabrikada hem makine parkımızı büyüttük, hem yeni ürünler geliştirdik hem de yeni pazarlara ulaştık. 9 kişilik istihdamımız önce 38’e çıktı şimdi 53 kişi oldu. Çok ciddi otomasyon yatırımı yaptık ama büyüme stratejimiz ile birlikte 80 kişiye ulaşmayı öngörüyoruz.”

Kendi ürünleriyle e-ticarete yöneldi

Nihai ürün üretmek ve kendi markalarını oluşturmak için ürün geliştirme çalışmaları yaptıklarını söyleyen Erman Börü, “Kendi ürünlerimizin satışı konusunda e-ticaret sitelerinde dükkanlarımız var. Trendyol, Hepsi Burada gibi platformlarda bulunuyoruz.

Alibaba ile görüşmelerimiz sürüyor, orada da başlayacağız. Kendi özgün ürünlerimiz olarak Spatula gibi hem mutfaklarda hem boya sektöründe kullanılan ürünler ile diğer plastik mutfak gereçleri üretiyoruz. Tarım sektörüne yönelik de bağlantı ürünleri üretiyoruz, 500’ün üzerinde plastik ürün çeşidimiz, 200’ün üzerinde de kalıp üretimimiz var” dedi.

“Markalaşma ve kurumsallaşma önceliğimiz oldu”

Firmalarında yeni ve sürdürülebilir hedeflerin hiç bitmediğini, hedefleri ve planı olan bir firmanın her daim dinamik yapısını korumaya devam edeceğine atıfta bulunan Erman Börü, bu anlayış doğrultusunda markalaşma ve kurumsallaşma çalışmalarına ağırlık verdiklerinin altını çizdi. Börü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yardımcı sanayi olarak başlayıp, finans tarafımızı da güçlendirerek büyüme öngördük.

Ancak bundan sonraki süreçte yardımcı sanayi olarak pazarımızı genişletirken, kendi ürünlerimiz ve markamızla da büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Markalaşma ve kurumsallaşmayı sağlamayı planlıyoruz. Alt yapımızı sağlam kurmak ve sonra markalaşarak kurumsallaşmak öncelikle hedeflerimiz arasında. Şu an kendimizi kuluçka döneminde olarak değerlendiriyoruz.”

Plastik sektörünün beyaz eşya tarafına üretim yaptıklarını, sektörün geçtiğimiz yıl çok iyi bir performans göstermediğini, bu yılın da çok farklı olacağını beklemediklerini belirten Erman Börü, bu tespitten hareketle sektörün farklı kollarında büyümek istediklerinin altını çizdi.

Börü, “Örneğin sağlık sektöründe ambulans ekipmanlarına yönelik 10 kalem civarında üretim yapıyoruz ve orayı biraz büyütmek istiyoruz. Temeli plastik olan, teknolojisi plastik enjeksiyon olan her şeyi üretme kabiliyetine sahibiz. Kalıbı kendimiz yapabiliyoruz. Bizi ön plana çıkaran da zaten bu, ayrıca iş ortaklarımıza mühendislik hizmeti de veriyoruz” dedi.