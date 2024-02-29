Panel üretiminde TOPCon teknolojisini devreye alıyor

Recep ŞENYURT

Kıvanç Enerji, ilave yatırımlarla standart güneş panellerine göre daha dayanıklı ve verimliliği yüksek Cam-Cam panellerin üretimlerine başladı. Kıvanç Enerji Direktörü Evrim Ayana, Cam-Cam üretiminin TOPCon teknolojisiyle panel üretiminin önünü açtığını, mayıs ayı itibarıyla bu teknoloji ile seri üretime başlayacaklarını açıkladı.

Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji üreticilerinden Kıvanç Enerji, Adana’da kurduğu tesiste güneş enerjisi santralleri için yüksek verimlilikte panel üretimi yaptığı tesiste kapasiteyi ikiye katlayarak 1,2 gigavata çıkarırken, en yeni teknolojileri üretim modeline dâhil etmek için ilave yatırımlarını devreye almaya başladı.

Kıvanç Enerji Direktörü Evrim Ayana, kaliteli bileşenlerle son teknolojiyi kullanarak üretimini gerçekleştirdikleri güneş panelleri ile sektörde öncü firmalar arasına girdiklerini, bu performansı daha ileriye taşıyacak hamleler yaptıklarını söyledi.

“TOPCon üretim yapmamızın önünü açacak”

Kıvanç Enerji’nin güneş paneli üretimine Monofacial ve Bifacial teknolojileriyle sektöre hızlı bir giriş yaptığını belirten Evrim Ayana, son olarak Cam-Cam teknolojisini de üretim modeline dâhil ettiklerini vurguladı.

Güneş enerjisi panelleri hücre teknolojilerinde AR-GE çalışmalarının çok hızlı ilerlediğini kaydeden Evrim Ayana “Standart güneş panellerine göre daha dayanıklı ve verimliliği yüksek Cam-Cam panellerinin bu ay itibarıyla üretimine başladık” dedi. Evrim Ayana, Cam-Cam üretiminin Kıvanç Enerji’nin TOPCon teknolojisiyle panel üretimi gerçekleştirmesinin önünü açacağını ifade etti.

“Yüksek verimlilikte panel üretiyoruz”

Enerji sektöründe hidroelektrik, güneş, rüzgâr ve kojenerasyon yatırımlarıyla ülke ekonomisine güç veren Kıvanç Enerji’nin güneş enerjisi santrallerinde kullanılan panel üretiminde yüzde 100’ün üzerinde büyüme hedeflediğini belirten Evrim Ayana, “Adana’da yaklaşık 230 bin metrekare alana sahip komplekste en son teknolojileri ve kaliteli bileşenleri kullanarak imal ettiğimiz yüksek verimli panelleri, uygun fiyat aralıklarıyla piyasaya sunuyoruz.

Geçen yılbaşında ilk hatta 600 megavat kurulu güce sahip tesiste, üretimi ekim ayında ikinci hatla destekleyip kurulu gücü 1,2 gigavata çıkarmayı başardık. Birçok noktada yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemleri sayesinde ülkemizde en yüksek kalite ve verimlilikte panel üretim firmalarından biri olduk” diye konuştu.

“Odağımızda kalite, verimlilik ve müşteri memnuniyeti var”

Güneş enerjisi santralleri üretiminde son yıllarda rekabetin arttığını, yeni teknolojilerle üretim yapan firmaların öne çıktığını belirten Evrim Ayana, bu yarışta sektörün önde gelen firmalarından biri olmayı sürdürmek için AR-GE çalışmalarına özel önem verdiklerini ve alanında en iyilerle çalışmayı prensip edindiklerini vurguladı. Evrim Ayana, “Kıvanç Enerji olarak Türkiye'nin her yerine güneş paneli satıyoruz. Kalite, verimlilik ve müşteri memnuniyetine odaklı çalışıyoruz.

Firmamızı ziyaret eden, hatlarımız ve kaliteli üretimimizi görenler panel ihtiyacını bizlerden karşılıyor. Panelimizi kullanan müşterilerimiz GES yatırımı yapacak firmalara bizi tavsiye ediyor. Bu memnuniyeti görmek bizleri daha da motive ediyor. İhracata yönelik çalışmalarımızı da şekillendirmeye başladık. Güneş paneli üretiminde hücre üretimi dâhil tüm bileşenleri ülkemizde üretebilmek için fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız işlerde en iyisini gerçekleştirmenin peşindeyiz” şeklinde konuştu.

Depolamalı GES ve RES santralleri yatırımları sırada

Kıvanç Enerji’nin depolamalı güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi yatırımlarına yönelik hazırlık içinde olduğunu da belirten Evrim Ayana, ilk etapta Ankara’da 250 megavat kurulu gücüne sahip depolamalı güneş enerjisi santralini kurup, işletmesini yapmayı planladıklarını bildirdi. Evrim Ayana, depolamalı rüzgâr enerjisi santrali yatırımlarında planlamalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

“Aynı güneş ışığından daha fazla elektrik üretiyor”

Evrim Ayana, Kıvanç Enerji için Cam-Cam teknolojisiyle güneş enerjisi paneli üretiminin dünyada en yeni teknoloji olan TOPCon’a geçişi sağlayacağını dile getirdi. Ayana, şunları söyledi: “TOPCon, güneş panellerinin verimliliğini daha fazla artırmak için geliştirildi.

Geleneksel güneş panellerine göre daha yüksek verimliliğe sahip TOPCon paneller, aynı alanda ve aynı güneş ışığı miktarından daha fazla elektrik üretimini sağlıyor. Düşük ışık koşullarında bile daha verimli olan TOPCon panellerin kullanım süresi 30 yılı buluyor. Geleneksel güneş panellerine göre 5 yıl daha fazla yararlanılıyor. Özetleyecek olursak TOPCon paneller daha fazla elektrik üreten, daha düşük maliyetli ve daha çevre dostu bir teknoloji olarak öne çıkıyor.

Kıvanç Enerji olarak TOPCon güneş panellerini 16 BB olarak üreteceğiz. Mayıs ayı itibarıyla fabrikamızda bir üretim hattının TOPCon olmasını planlıyoruz. Bu yatırımlarımızla kaliteli panel üretimi denince ilk akla gelen firmalardan biri olan markamızı daha da büyütmeyi hedefliyoruz.”