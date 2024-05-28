Panel yıkama robotu 2025’te satışa çıkacak

Müjde DEMİR

Mersin’de Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu projelerinin yanı sıra mühendislik, tedarik ve kurulum hizmetleri sunan My Tech Enerji, MyRobi adını verdikleri ‘Otonom Panel Yıkama Robotu’nu 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yenilikçi robot, güneş enerji panellerinin verimliliğini artırmayı ve bakım süreçlerini otomatikleştirerek sektörde önemli bir ihtiyacı karşılamayı hedefliyor.

My Tech Enerji Genel Müdürü Mehmet Yürekdelen, müşterilerinin talepleri doğrultusunda panel yıkama hizmeti sunduklarını belirterek, GES’lerde üretim verimliliğini artırmak için panel temizliği ve bakımının çok önemli olduğunu vurguladı. Özellikle sanayi kuruluşlarındaki kirlenme oranının yüksek olması nedeniyle yazın ayda en az iki defa, kışın ise ayda bir defa yıkama hizmeti verdiklerini ifade etti. Yürekdelen, “EPC firması olmamıza rağmen, sektördeki açığı karşılamak adına ek bir ekip oluşturduk” dedi.

TÜBİTAK destekli yenilikçi proje

Panel yıkama konusunda zamandan tasarruf sağlamak ve yeşil enerjiye destek vermek amacıyla TÜBİTAK destekleme projesine başvurarak kendi panel yıkama robotlarını üretmeye başladıklarını belirten Yürekdelen, “Başvurumuz sonucunda 2,5 milyon TL destek alarak Mersin Teknopark’ ta yeni bir şube ofisi kurduk. Ar-Ge biriminde 2 elektrik mühendisi ayrıca proje yürütücüsü olarak da Mersin Üniversitesi’nden deneyimli hocalarımızla birlikte, geçtiğimiz Nisan ayında projemize başladık.

MyRobi Otonom Panel Yıkama Robotu’nun tasarımları sanal ortamda tamamlandı ve mekanik aksamlarının üretimi gerçekleştirildi. Deneyimli ekibimiz sayesinde projemizde kısa sürede ciddi yol aldık ve haziran ayı itibarıyla reel simülasyonlara başlamayı planlamaktayız. TÜBİTAK onaylı akıllı robotumuz MyRobi, büyük yatırımlarla gerçekleştirilen güneş panellerinden çok daha verimli sonuçlar almak, iş güvenliği ve kullanım kolaylıkları için tasarlandı” diye konuştu.

Havayı ve kirlenme seviyesini analiz ediyor

MyRobi’nin, yapay zekâ ve makine öğrenimi algoritmalarıyla donatılmış olup, güneş panellerini en verimli şekilde temizlemek üzere tasarlandığını söyleyen Yürekdelen, “Robot, hava koşullarını ve kirlenme seviyelerini analiz ederek yıkama sıklığını optimize edebiliyor. Bu özellik, su tasarrufu sağlarken, temizlik maliyetlerini de düşürüyor, hareket kabiliyeti ve hassas sensörleri, panellere zarar vermeden temizlik yapmasını sağlıyor” açıklamalarında bulundu. Yürekdelen, MyRobi’nin çevresel sürdürülebilirlik açısından da büyük bir adım olduğunu vurguladı.

“Global pazarlara açılacağız”

Yürekdelen, asıl hedeflerinin prototip ürünü bitirdikten sonra fabrika yatırımı projesine başvurup toplamda 50 milyon TL’lik yatırım desteği alarak kendi fabrikalarını kurmak olduğunu söyledi. Yürekdelen, “Proje aşamasında olan robotumuz için 6 müşterimiz ön ödemesini gerçekleştirdi. Robotumuzun gerekli testleri tamamladıktan sonra 2025 yılının ilk yarısında satışına başlanacak” ifadesini kullandı.