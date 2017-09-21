Papara, Z kuşağını hedefliyor

21 Eylül 2017

Dijital ödeme şirketi Papara, ağırlıklı ‘Z’ kuşağı olmak üzere bankacılık sistemi ile tanışmamış bireylerin ödemelerine aracılık yapmayı hedefliyor.

BDDK’dan Elektronik Para Kuruluşu lisansını Nisan 2016’da alan Papara, aynı yılın eylül ayında faaliyetlerine başladı. Aradan geçen bir yılın sonunda ortalama yaşı 21-22 olan 300 bin kullanıcıya ulaşan ve 750 milyon TL’nin üzerinde finansal işlem hacmine ulaşan Papara’da bugün itibariyle her 7 saniyede bir işlem gerçekleşiyor. Papara son olarak MasterCard ve Bankalar arası Kart Merkezi üyesi olarak Türkiye’de ilk defa banka bağımsız MasterCard logolu bir ön ödemeli kart üretti ve Papara Card markasıyla kullanıma sundu.

Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı, CEO İlker Diker ve CTO Emre Kenci’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda verilen bilgiye göre dijital ödemelerin en hızlı büyüyen markası Papara, baştan aşağı yenilendi. Odak noktası, kullanıcılarına en iyi deneyimi en kolay şekilde sunmak olan Papara, yeni web sitesi ve mobil uygulamalarıyla kullanıcı memnuniyetini de bir üst seviyeye taşıyor. Facebook ile giriş özelliği sayesinde tek tık ile kolay üye olunabilirken; Papara üyeleri, üye olmayan bir kişiyi cep telefonuna ya da e-postasına para göndererek Papara’ya davet edebiliyor. Üstelik yeni web sitesi ve mobil uygulamalarla birlikte artık para transferleri de 7/24 ve tamamen ücretsiz. Papara’ya eklenecek yeni özellik ve işbirlikleri ile önümüzdeki dönemde de “Paradan İyisi Papara.”

Kendi teknolojisini kullanıyor

Papara, kullanıcılarına sunduğu ön ödemeli Papara Card ile para transferi ve ödemelerin yanı sıra kullanıcıların artık Papara bakiyelerini POS cihazı olan her yerde harcamalarını ve tüm ATM’lerden para çekebilmelerini tüm dünyada sağlıyor. Ahmed Faruk Karslı, tüm bunlar gerçekleşirken Papara’nın hiçbir banka altyapısı kullanmadan, kendi teknolojisi ve lisansları ile kart operasyonunu yürüttüğünü söylüyor. Karslı, yine ön ödemeli kart olmasına rağmen karta yüklenen ya da hesaba gelen paranın ATM’lerden çekilebiliyor olmasının bir ilk olduğunu vurguluyor. Papara Card, bu yönleriyle kullanıcılarına avantajlar sağlayarak diğer ön ödemeli kartlardan ayrışıyor.

Yetişkinlerin yüzde 44’ünün banka hesabı yok

Adeta banka olmadan bir bankanın yapabileceği birçok hizmeti sağladıklarını anlatan Ahmed Faruk Karslı, Türkiye’de bankacılık sistemi ile ilgili tanışmayan önemli bir kesim olduğunu söylüyor. BKM verilerine göre yetişkinlerin yüzde 44’ü hala banka hesabı sahibi değil. 18 yaş altı kitleyi de buna eklediğinizde her iki kişiden birinin finansal ürünlere erişiminin olmadığını anlatan Karslı, “Biz Türkiye’nin 2023’te nakitsiz topluma geçiş vizyonunda bu boşluğu doldurarak banka hesabı olmayan veya bankacılık sistemini kullanmak istemeyen insanların da ödeme yapabilmesini ve birbirine para gönderebilmesini sağlıyoruz” diyor. Karslı, 200 üye iş yerlerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Papara Card’a ilgi var

CEO İlker Diker, kısa sürede 300 bin kullanıcıya ulaşan Papara’nın özellikle gençler tarafından hızla kabul gördüğünü ve şirket olarak kullanıcı odaklı yaklaşımla tüm ihtiyaç ve talepler üzerinde çok çalışarak web ve mobil altyapılarını sil baştan tasarladıklarını belirtiyor. Diker, Papara Card’a 13 yaş ve üzerindeki herkesin sahip olabildiğini hem internet alışverişlerinin ödemeleri hem tüm dünyada fiziksel pos’larda ödemeler yapılabildiğini ayrıca tüm bankaların yurt içi ve yurt dışı ATM’lerinden para çekilebildiğini sözlerine ekledi.

"Aile kontrollü hesap tipi çıkartacağız"

Ön ödemeli kartların, banka kartları ve kredi kartlarına kıyasla edinilmesi çok daha kolay. Bir bankaya başvurarak, çeşitli aşamalarla uğraşmaya ve beklemeye gerek olmadan dijital ortamda çok daha hızlı sahip olunabilen, kredi kullanmadan, yüklediğiniz ya da size gönderilen parayı kullanabileceğiniz kartlar. Bu yönüyle özellikle genç kullanıcılar tarafından yoğun talep gören ön ödemeli kartların kullanımı gün geçtikçe artıyor. Bankaların 18 yaş üstüne hesap açtıklarını, kendilerinin ise 13 yaş üzeri ile çalışabildiklerini Ahmed Faruk Karslı, 18 yaş altı kitleyi hedeflediklerini belirterek, “Bu kitle mikro işlemler yaptığı için bankalar için maliyetli oluyor. Biz de bu kitleyi hedefliyoruz. Papara Card’da 13 yaş üstüne 750 TL limit koyduk. İleride ailelerin kontrol edebilecekleri hesap tipi çıkartacağız” diye konuştu.