Para transfer platformu UPT global oyuncu olmayı hedefliyor

Birol BOZKURT

Türkiye’den yurtdışına Aktif Bank çatısı altında yer alan ilk yerli, global para transferi ve ödeme platformu UPT’nin Genel Müdürü Hakan Özat ile hem Türk finansal teknoloji şirketlerinin dünyada adından söz ettirmeye başlamasını ve UPT’nin gelecek dönem hedeflerini konuştuk.

UPT, mobil uygulama UPTION ile dijital dünyaya açıldığını söyleyen Hakan Özat, “UPTION ile Avrupa’da hesap açmanın en kolay yolunu sunuyoruz. 176 ülkeye para gönderiyoruz. Bugün dünya çapında 143 ödeme kuruluşuyla entegrasyon halindeyiz. Ayrıca 400 binden fazla işlem noktasıyla hizmet veriyoruz” dedi.

“KOBİ’lerin yurtdışı para transferlerine talibiz”

Türkiye’de kendi fiziki noktalarının yanı sıra PTT şubelerinden de hizmet sunduklarını söyleyen UPT Genel Müdürü Hakan Özat, “UPT, bugünkü yetkinlikleri ile dünya nüfusunun yüzde 95’ine yani 7 milyar insana para gönderilmesine aracılık edebiliyor.

2022 yılında yaklaşık 3,6 milyar dolar işlem hacmine ulaşmıştık. 2023 yılı sonunda aracılık ettiğimiz para transferinin 4 milyar doları aşacağını öngörüyoruz. Hedefimiz Global oyuncu olmak, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da, Türki Cumhuriyetlerde ve Orta Doğu’da para transferinin yoğun olduğu bölgelerde büyüyoruz” diye konuştu.

Dijital tarafta hedeflerinin UPT’nin uygulaması UPTION’ı finansal tüketicinin tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir uygulama haline getirmek olduğuna dikkat çeken Hakan Özat, “UPTION, fiziki noktalarda gerçekleştirilen tüm işlemlerin ve daha fazlasının dijital dünyada gerçekleştirilmesini sağlayan bir uygulama. UPTION ile kullanıcılar yurt içi ve yurt dışı hesaba, karta veya isme gönderim işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

UPTION ayrıca “Fatura Ödeme”, “Uluslararası Mobil Kontör Yükleme” gibi günlük hayatı kolaylaştıran çözümler sunuyor” dedi. UPTION’ın şu aşamada bireysel kullanıcılara hizmet verdiğini dile getiren Özat, şunları söyledi; “Tüzel kullanıcılar için çalışmalarımız devam ediyor. 2023 yılı içinde hizmete sunulması planlanan tüzel tarafta 10 bin dolar altında parsa transferi yapan KOBİ’ler hedefleniyor.”

Yurtdışı para transferinde maliyetler düştü

UPTION uygulaması uluslararası para transfer işlemlerinin hızını artırırken, maliyetleri de geri çekiyor.

UPTION’ın avantajının UPT’nin kendi para transfer sistemini kullanıyor olması olduğunu söyleyen söyleyen UPT Genel Müdürü Hakan Özat, “UPTION geleneksel para transfer sistemi SWIFT’i kullanmıyor. SWIFT gibi geleneksel yöntemler ile Türkiye’deki bir banka hesabına Avrupa’dan gelen ödemeyi almak isteyen kullanıcılar diğer markalarda hem beklemek zorunda kalıyor hem de beklenmedik ödemeler ile karşı karşıya kalabiliyor.

Bu kesintiler 150 euroya kadar çıkabiliyor. UPTION kendi teknolojisi ile transferi çok daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli bir şekilde yapabiliyor. UPTION ile hem transfer dakikalar içinde hesaba geçiyor hem de bu işlem için 1 Euro/dolardan başlayan işlem ücreti ödeniyor” ifadelerini kullandı.

Sistem dışındaki para sistemde kalıyor

UPTION ile TL, Euro ve ABD Doları şeklinde 3 döviz cinsinden hesap açılıyor ve bir IBAN sağlanıyor. Bu hesaplar, finansal sisteme kapalı bir cüzdan yapısı şeklinde olmayıp IBAN özelliğine sahip olması nedeniyle tüm finansal işlemlerin gerçekleştirebilmesine imkân sunuyor.

UPTION kullanıcıları kendilerine özel IBAN’ları ile UPTION hesaplarına dilekleri gibi EFT/FAST ile para gönderip, alabiliyor. UPTION Türkiye’de hesap açmakta zorlanan, gelirlerini yastık altında saklayan yerleşik yabancıların gelirini güvende tutabiliyor, ülkelerinde bulunan aileleriyle para transferini kolayca ve uygun fiyatlarla gerçekleştirebiliyor.

“Hedefimiz 2024 yılında 1 milyon müşteriye ulaşmak”

2022 yılında 150 bin müşteriye ulaştıklarını vurgulayan Hakan Özat, “2023 yıl sonu itibarıyla 500 bin kayıtlı kullanıcıya erişmek istiyoruz. Artan uluslararası para trafiği de bu hedefi destekliyor. Bugün Türkiye’de 2 milyon kayıtlı yabancı var ve bu kişiler, kendi ülkesindeki yakınlarına para gönderiyor. 1 milyon Türk vatandaşı da yurt dışına para gönderiyor.

Özellikle de çocuğu yurt dışında okuyanlar bu trafiği artırıyor. Ayrıca yurt dışı firmalar için çalışan Türk vatandaşları bu ülkelerden ödeme alıyor. Tüm bu hareketlilik UPT’nin 2025 yılında pazarın yüzde 50’sine hâkim olma hedefini destekliyor. 2024 yılı içinse UPTION uygulamasının hedefi 1 milyon müşteriye ulaşmak. Globalde ise UPT, UPTION’u unicorn uygulama haline getirmeyi planlıyor.