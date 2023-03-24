Param Hollanda'da fintek şirketi kurdu

Şirket, İngiltere’de faaliyet gösteren Param UK’in ardından, 20 Mart 2023’te Amsterdam merkezli Param Holdings International Coöperatief U.A.’in kurulduğunu duyurdu.

8 ülkede faaliyet izni

Param Kurucu ve CEO’su Emin Can Yılmaz, “Ocak ayında, 2023 yılına dair stratejimizi ve hedeflerimizi paylaşırken Hollanda operasyonumuzu hayata geçireceğimizden bahsetmiştik.

Yılın ilk çeyreğinde bu hedefimizi gerçekleştirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Param, kuruluşundan itibaren sektöre öncülük etti. Bu büyüme sırasında kendimize hep yeni hedefler belirledik. 2021 yılında İngiltere’de faaliyet göstermeye başladıktan sonra Avrupa’daki yatırımlarımıza öncelik verdik.

Bugün Amsterdam merkezli şirketimizin kuruluş aşamasını tamamladık” dedi. Türkiye'den Avrupa'ya açılma yolculuklarının yeni yatırımlarla devam edeceğini söyleyen Yılmaz, “Param Holdings International Coöperatief U.A. Param'ın Avrupa başta olmak üzere yurt dışında yapacağımız yatırımları çatısı altında toplayacak.

Çok yakında tamamlanacak olan Avrupa’da lisanslı bir fintekin satın alınması süreci ile 8 Avrupa ülkesinde faaliyet iznimiz olacak ve bu genişleme sayesinde gelirlerimizin önemli bir kısmını yabancı para olarak elde etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Param’ın yatırımcılar tarafından da dikkat çektiğini belirten Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl, sektörün en yüksek değerlemesi olan 217 milyon dolar yatırım almıştık. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), CEECAT Capital, Alpha Associates ve Revo Capital’ın yeni kurulan Hollanda şirketimizde yatırımları oranında ortaklıkları bulunuyor.”