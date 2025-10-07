Paribu, dünyanın en büyük kripto etkinliğinde Türkiye’yi temsil etti

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ve Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu’nun Platinum sponsorları arasında yer aldığı TOKEN2049 Singapore, sona erdi. Paribu, 1-2 Ekim tarihleri arasında Singapur’un ikonik otellerinden biri olan Marina Bay Sands’de gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’yi temsil etti.

Asya’nın prestijli etkinliği binlerce katılımcıyı buluşturdu

"Dünyanın en büyük kripto etkinliği" olarak tanımlanan TOKEN2049'un Asya edisyonu TOKEN2049 Singapore, bu yıl da 20 bini aşkın katılımcıyı bir araya getirdi. Paribu küresel konferans serisi TOKEN2049’un Asya edisyonunda rekabetçi ürün ve hizmetlerine ilişkin ayrıntıları küresel karar vericilerle paylaştı.

Paribu standını ziyaret edenler, çok katmanlı güvenlik mimarisi ColdShield®’ı geliştiren ve Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojisiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı olan Paribu Custody’ye dair bilgi alma fırsatı buldu. Ayrıca ziyaretçiler, Paribu’nun uluslararası etkinlik katılımlarında yoğun ilgi gören yapay zeka destekli dijital sanat platformu ArtGen ile Paribu’nun bireyler ve girişimler için kripto varlık cüzdan uygulaması Paribu Self’i deneyimledi. ArtGen ile 200’den fazla dijital sanat eseri oluşturan ziyaretçiler, ürettikleri eserlerin NFT’lerine sahip oldu.

Paribu’nun tescilli teknolojisi sahneye taşındı

Paribu Custody Direktörü Mehmet Hüseyin Kafadar, 1 Ekim’de TON Stage’de gerçekleştirilen “Digital Asset Security, Reinvented” başlıklı konuşmasında, dijital varlık saklamada sektör standartlarını belirleyen tescilli teknoloji ColdShield®’ın ayrıntılarını paylaştı. Paribu ayrıca, blokzincir güvenliği hizmetleri sunan Halborn ve spor / eğlence alanında blokzincir çözümlerinde küresel lider Chiliz ile yan etkinliklere ev sahipliği yaptı. Paribu ev sahipliğinde katılımcılara fuar alanında yeni bağlantılar kurabilecekleri bir alan sunan Barista Zone ve Paribu standı etkinlik boyunca yoğun ilgi gördü.

Paribu yıl boyunca kriptonun en büyük sahnelerinde yer aldı

Paribu, 2025'in başından bu yana uluslararası görünürlüğünü güçlendiriyor. Şubat 2025'te Web Summit Qatar 2025 partnerliğiyle başlayan uluslararası etkinlik katılımları, Nisan 2025'te Paris Blockchain Week 2025 sponsorluğuyla devam etti. Money20/20 Europe'un 5 yıldızlı sponsorlarından biri olan Paribu, iki gün boyunca 160 ülkeden katılımcının buluşma noktası olan TOKEN2049 Singapore'u da Platinum sponsor olarak destekledi.