Paribu Ventures, 19 girişime 6,5 milyon $ yatırım yaptı

Birol BOZKURT

Paribu’nun blokzincir ekosistemi başta olmak üzere internet girişimlerine yatırım yapmak amacıyla kurduğu Paribu Ventures, ilk yılında 19 girişime toplam 6.5 milyon doların üstünde yatırım gerçekleştirdi. Paribu Ventures Direktörü Utku Dördüncü ile hem Türkiye’de girişimcilik ekosistemini hem de yeni dönem planlarını konuştuk.

Girişimlere yatırım yapmak için 30 milyon dolarlık bir fon ayırdıklarını söyleyen Utku Dördüncü, “Son 1,5 senede 450 şirketle görüşmüştük ancak 19’una yatırım yapma kararı aldık.

Yaptığımız 19 yatırımın her birine ortalama 300-350 bin dolarlık yatırımlar yaptık. Hedefimiz blokzincir tabanlı ağırlıklı olmak üzere, internet girişimlerine yatırım yapmak” diye konuştu.

“Girişimci 5 sene sonrasını hayal edebilmeli”

Blokzincirin her alanı etkileyeceğini ve her alanda değişim yaratacağını söyleyen Utku Dördüncü, “Şu anda blokzinciri en iyi anlatmanın şekli aslında internetle karşılaştırmak. Bugün aslında blokzincirde hala alt yapıyı konuşuyoruz. Bugün siz mail atarken hala bu mailin hangi alt yapıyla karşı tarafa gittiğini bilmiyorsunuz, kimsede bilmiyor.

Ama herkes o maili atabiliyor. Blokzincirin şu andaki aşaması, 1980’lerde internetle kıyaslanabilir” dedi.Bir girişime yatırım yaparken ilk baktıkların şeyin kurucular ve takım olduğunu söyleyen Paribu Ventures Direktörü Utku Dördüncü, “Burada ya geçmiş tecrübelerine bakıyoruz ya da bizimle geçirdikleri süreç içerisinde bize verdikleri, gerçekten hayal edebilen ve gelecek ile ilgili konuşabildiğimiz girişimcileri seviyoruz. Öyle bir girişimci olmalı ki beş sene sonra da kendi işini hayal edebilmeli.

Ve sektöre yön verebilmeyi istemeli. İşte o his bizim için çok önemli” diye konuştu. 30 milyon dolarlık yatırımı yapmak için doğru fırsatı bulmayı beklediklerinin altını çizen Utku Dördüncü, “Yatırım yaptığımız girişimlerin ileride belki satın almaya dönme potansiyeli olanlar olabilir veya partnerliğe dönüşebilir. Bu yüzden oldukça seçici davranıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin girişimcilikte potansiyeli büyük”

Türkiye’nin özellikle finansal teknoloji girişimleri açısından bir iki sene öncesine göre çok ciddi değişiklikler olduğuna dikkat çeken Utku Dördüncü, “Biz Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde bir rol üstelenmek istiyoruz. Paribu kanalıyla, Paribu Hub diye bir alt markamız var. Orada biraz daha gençlere üniversitedeki belki lisedeki insanlara teknolojiyle haşır neşir olmalarını, öğrenmelerini sağladığımız, akabinde girişimcilik tarafında belki desteklenebilecek programlar üstüne çalışıyoruz.

Ülkemizde çok ciddi bir genç nüfus var. O anlamda bizden çok daha girişimci çıkabilir, potansiyel var. Ama potansiyeli yönlendirmek gerekiyor. 100 girişimin 10 tanesi belki istediği yere ulaşıyor. Biz de Paribu Ventures olarak Türkiye’den küresel girişimler çıkması adına insanları destekliyoruz” diye konuştu.

Güçlü bir portfolyo oluşturduk

Paribu Ventures Direktörü Utku Dördüncü, kuruldukları günden bu yana yaptıkları yatırımlarla ilgili şu ifadelerde bulundu: “İlk yılımızda oldukça güçlü bir portfolyo oluşturduk. Web3 dünyasında çok sayıda teknolojik yenilik yaşansa da son kullanıcının gerçek problemini çözen ve ölçeklenmiş çözümler bulmak hala güç. En başından beri geliştirici odaklı, yatırımlarına uzun vadeli bakan ve Paribu’nun sahip olduğu teknolojik gücü portfolyo şirketlerine aktarma hedefinde bir yapı kurguladık. Bir yandan da blokzincir teknolojisinin adaptasyonunda hâlâ yolun başında olduğumuzun farkında olarak yatırımlarımızı yapıyoruz.”