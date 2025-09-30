Paribu’dan yatırımcı dostu adımlar arka arkaya geldi

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ve Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu, platform deneyiminde kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik bir dizi yeniliği arka arkaya devreye aldı.

Kriptodaki kıdem, komisyon avantajına dönüşüyor

Paribu, Eylül 2025 itibarıyla piyasa yapıcı ve piyasa alıcı kullanıcılar için yeni komisyon oranlarını duyurdu. Yalnızca komisyon oranı tablosunu güncellemekle kalmayan, kullanıcı sadakatini komisyon avantajına dönüştüren yeni bir yaklaşım geliştiren Paribu, her bir kullanıcıya uygulanan komisyon oranında işlem hacimlerinin yanı sıra Paribu'daki ve kripto varlık piyasalarında geçirilen süreyi de esas almaya başladı.

Yeni modelde kullanıcılar, hesap oluşturdukları tarihe göre 0–2 yıl, 2–5 yıl ve 5+ yıl segmentlerine ayrılıyor. Bu kapsamda, kıdem yılı arttıkça daha düşük komisyon oranları uygulanarak uzun süreli kullanıcıların ödüllendirilmesi hedefleniyor. Paribu hesabının yanı sıra, kullanıcıların farklı platformlarda geçirdikleri süre de belgelenerek toplama dahil edilebiliyor. Böylece kriptoda geçirilen süre, %50’ye varan indirim olarak Paribu’daki komisyon oranlarına yansıtılabiliyor.

Kripto transfer ücretleri şimdi daha düşük

Komisyon güncellemesinin yanı sıra kripto varlık transferlerinde de yüzde 60’a varan işlem ücreti indirimine giden Paribu, daha düşük ücretlerle kripto varlık transferine olanak tanıyor. Bu güncellemeyle, özellikle sık işlem yapan kullanıcılar için sunduğu kayda değer avantajlara bir yenisini ekliyor. Kripto varlık çekme işlemlerinde alınan işlem ücretlerinin aşağı yönlü güncellenmesiyle Paribu, özellikle küçük transferler ve mikro işlemler için de avantajlı hale geliyor.

Piyasa Yapıcılık Programı başlıyor

Paribu'nun son dönemde yayına aldığı geliştirmelerden biri de Piyasa Yapıcılık Programı oldu. Profesyonel piyasa yapıcılara özel olarak tasarlanan program, performansa dayalı bir katkı modeliyle piyasa yapıcılara çeşitli avantajlar sunuyor. Paribu Piyasa Yapıcılık Programı’na kabul edilen profesyonel piyasa yapıcılar, hacim kalitelerine göre komisyon indirimlerinden ve katkı düzeylerine göre performans ödüllerinden yararlanabiliyor. Ayrıca Piyasa Yapıcılık Programı kapsamında, program katılımcılarına özel olarak kullanıcı desteği sağlanacak ve profesyonel piyasa yapıcılar, özel etkinliklere davetiye hakkı elde edebilecek.

Otomatik işlemler API desteği ile kolaylaşıyor

Paribu, özellikle arbitraj gibi yatırım ve kripto varlık alım satım stratejileri uygulayan kullanıcıların ihtiyaç duyduğu API desteğini de hayata geçirdi. Paribu.com internet sitesine giriş yapan Paribu kullanıcıları, Hesabım > Güvenlik ayarları > API anahtarları adımlarını takip ederek kendilerine özel API anahtarları oluşturabilecek. Güvenli API anahtarları, Paribu kullanıcılarının otomatik ticaret sistemlerini ve alım satım araçlarını Paribu altyapısıyla entegre etmesini sağlayacak. Paribu API desteği sayesinde kullanıcılar, alım/satım emirlerini, çekme taleplerini ve emir iptallerini hızlı ve güvenli entegrasyon olanağıyla otomatikleştirilebilecek.

Grafikler ve teknik analiz araçlarıyla gelişmiş kripto alım satım deneyimi

Paribu’nun kullanıcı deneyimine ve işlem kolaylığına verdiği önemi ortaya koyan bir diğer yenilik de Paribu.com web platformunda görüldü. Paribu, web platformunda yaptığı yeniliklerle, her seviyeden kullanıcının işlem deneyimini iyileştiren güncellemelere imza attı. Al / Sat özelliği sayesinde piyasa emriyle birkaç adımda, aynı sayfada işlem yapma deneyimi kolaylaştırıldı. Ayrıca piyasa sayfalarına eklenen gelişmiş grafikler, indikatörler ve osilatörlerle Paribu, yatırım ve alım satım stratejilerini teknik analiz araçlarıyla destekleyen kripto yatırımcıları için kullanışlı bir araç seti sunmaya başladı.

Listelemeler hızlandı, PRB Chiliz’e dönüştü

Paribu, son dönemde hızlanan kripto varlık listelemeleriyle, işlem yapılabilen kripto varlık sayısını 190’ın üzerine taşıdı. Son dönemin popüler projeleri World Liberty Financial (WLFI), memecoin trendinin temsilcilerinden Pump.fun (PUMP) ve yapay zeka trendinin yükselenleri arasında sayılan Sahara AI (SAHARA), Paribu’nun listelediği son kripto varlıklar arasında yer aldı. Öte yandan Paribu, Türkiye merkezli bir kripto topluluğu olan Ninja Squad tarafından geliştirilen Ninja Squad Token'ı (NST) ve Chiliz airdrop’u sonrası güçlü bir topluluk desteği kazanan 1000Pepper’ı (PEPPER) listeledi.