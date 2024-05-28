Parolapara'dan yenilikçi yaklaşımlar

Kadınlar Günü özelinde, kadın girişimcilere özel gerçekleştirdikleri düşük komisyon çalışmasının yanı sıra, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında TODEV'in düzenlediği projeye sponsor olmaları ve Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı oyuncularıyla çektikleri reklam filmiyle Parolapara, fintek sektöründe müşteri odaklı yaklaşımlarıyla öne çıkıyor.

"Ertesi gün ödeme alma avantajı"

Sundukları avantajları yenilikçi teknolojilerle destekleyen marka, müşterilerine özel düşük komisyon oranlarını veriyor. Müşterilerine linkle ödeme alma hizmeti de veren Parolapara, bu hizmetinde müşterilerine satışlarını taksitlendirme imkanı da sunuyor. Öte yandan Parolapara, finansal teknoloji hizmeti alanların önemli ihtiyaç kalemi olan ertesi gün ödeme alma hizmetiyle de sektörde öne çıkıyor.

"Müşterilerimize daha sürdürülebilir çözümler sunacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Parolapara CMO'su Gözde Soylu, imz attıkları her projede, Türkiye ve global pazardaki yerlerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti ve ekledi:

"Markamız, hem dijital işletme sahiplerine yönelik geniş kapsamlı çözümleriyle hem de son kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun hizmetleriyle sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Yeni logo tasarımımızla, şirketin vizyonunu, misyonunu ve sektöre bakış açısını daha bütüncül bir şekilde yansıtmayı amaçlıyoruz. Bu değişimle, markamızın yenilikçi ve modern kimliğini daha güçlü bir şekilde vurgulayarak, müşterilerimize daha etkili ve sürdürülebilir çözümler sunmaya devam edeceğiz."