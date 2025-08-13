Pegasus, 2025 kapasite hedefini artırdı, kârlılık beklentisini düşürdü
Pegasus Havayolları, yılın ikinci çeyrek sonuçları sonrası 2025 yılı beklentilerinde revizyona gitti. Şirket, kapasite büyüme hedefini yukarı, FAVÖK marjı beklentisini ise aşağı yönlü güncelledi.
Pegasus Havayolları, kapasite artış beklentisini yüzde 14-16’ya çıkardı, FAVÖK marjı tahminini yüzde 26-27’ye düşürdü.
İkinci çeyrek sunumuna göre, daha önce yüzde 12-14 aralığında öngörülen toplam AKK (Arz Edilen Koltuk Kilometre) artışı yüzde 14-16 seviyesine çıkarıldı. 2025’te pazar ortalamasının üzerinde büyümenin süreceği öngörülüyor.
Buna karşın, RASK (AKK başına birim gelir) beklentisi “orta tek haneli artış”tan “orta tek haneli azalış”a çekildi. Revizyonun, mevcut makroekonomik koşullar, jeopolitik gelişmeler, ‘gevşek birim gelir ortamı’ ve ‘yataya yakın doluluk oranı’ beklentilerinden kaynaklandığı belirtildi. Misafir/yan gelirde ise “düşük tek haneli büyüme” öngörülüyor.
CASK (AKK başına birim gider) beklentisi “orta tek haneli artış”tan “düşük tek haneli azalış”a, yakıt hariç CASK ise “yüksek tek haneli artış”tan “düşük tek haneli artış”a revize edildi. Şirket, 2025’te birim yakıt maliyetinde yüzde 10’dan fazla gerileme bekliyor.
FAVÖK marjı beklentisi ise “yatay seyir/bir miktar artış”tan yüzde 26-27 seviyesine çekildi. Pegasus, “2025 yılında global ölçekte en güçlü faaliyet kârlılığına sahip havayolları arasında olmayı sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.