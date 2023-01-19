Pegasus Hava Yolları’ndan dünyada bir ilk

Pegasus Hava Yolları'nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre kredi temin sürecinde Societe Generale küresel düzenleyici, sürdürülebilirlik yapılandırıcısı, acente ve teminat mutemedi olarak görev aldı.

“Dünyada bu yenilikçi işleme öncülük etmekten gurur duyuyoruz”

2030 yılına kadar uçuşlarındaki karbon yoğunluğunu azaltmak ve aynı dönemde yönetimde kadın payını artırmak için iddialı hedefler belirlediklerini ifade eden Pegasus Hava Yolları Finans Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Kubatoğlu, “Bizim için bir dönüm noktası olan bu işlemi Societe Generale ile birlikte tamamladığımız için mutluyuz. Sürdürülebilirlik bağlantısını, UK Export Finance’in izniyle bir Ex-Im destekli krediye dahil etmekten dolayı da memnuniyet duyuyoruz. Bu işlemle karbon emisyonu ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda belirlediğimiz uzun vadeli hedeflerimize olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz” dedi.

Kubatoğlu, “Kendi alanında bir ilk olan bu işlemde, hem çevresel çalışmalar hem de sosyal inisiyatifler konusundaki hedeflerin ele alınması bizim için özellikle önemliydi. Sürdürülebilirlik ve sosyal taahhütlerimizi yerine getirirken, dünyada bu yenilikçi işleme öncülük etmekten gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Yapılan açıklamada kredi tutarı belirtilmedi.