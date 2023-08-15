Pegasus'tan ikinci çeyrekte 1,9 milyar lira kâr

Pegasus, 2023 yılının ikinci finansal dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen konsolide bilançoya göre, şirket yılın 2. çeyreğinde 1 milyar 925 milyon 19 bin 893 TL net kar elde etti.

Şirketin, yılın ilk 6 ayındaki toplam net karı 1 milyar 326 milyon 900 bin 310 TL seviyesine ulaştı. Şirket yılın ilk çeyreğinde 598 milyon 119 bin 583 TL konsolide net zarar açıklamıştı.

Pegasus, geçen yılın aydı döneminde 790.502.899 TL zarar açıklamış, yılın ilk yarısını ise 1.890.121.274 TL'lik toplam zararla kapatmıştı.