Pegasus'tan indirimli bilet kampanyası! Tarihleri ve hatları belli oldu

Türkiye'nin low-cost havayolu şirketlerinden Pegasus, web sitesinden duyuru yaparak yeni bir bilet kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Buna göre uçuş tarihi 30 Mart 2025 – 25 Ekim 2025 olan biletler 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanyadan Pegasus BolBoll üyeleri yararlanacak.

Ek olarka 16-17 Ekim tarihlerinde Light Paket alan yolcular ek kabin bagajı hakkı ve 12 kilogramlık uçak altı bagajı hakkı için de 5'er Euro ödeyecek. Light paket bilet fiyatı üzerine 10 Euro ek fark ödemesiyle Süper Eko paket seçimi yapmak mümkün olacak.

Pegasus bilet kampanyasında nereden bilet alınır?

Kampanyanın 200 bin koltukta geçerli olduğunu aktaran Pegasus, biletlerin flypgs.com ve mobil uygulamadan alınması gerektiğini kaydetti.

Pegasus bilet kampanyası ne zaman sona eriyor?

Bugün sabah saat 09:30'da başlayan kampanya 17 Ekim 2024 saat 23.59’a kadar biletme süreci tamamlanan biletler için geçerli olacak. Kampanya, 30 Mart 2025 – 25 Ekim 2025 (Türkiye yerel saatine göre 30 Mart 2025 saat 00.01’den itibaren 25 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek seçili yurt dışı uçuşları için geçerli.

Pegasus bilet kampanyası hangi hatları kapsıyor?

Pegasus'un bilet kampanyasının hangi hatları kapsadığı şirketin sitesinde liste halinde yayınlandı.