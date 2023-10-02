Pegasus’un 100. uçağı “Cumhuriyet” piste indi

Pegasus Hava Yolları Başkanı Mehmet T. Nane ve şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk’ün Airbus’ın Hamburg’daki tesislerine giderek teslim aldığı uçak, kuyruğundaki Mustafa Kemal Atatürk silüeti ve imzasıyla Cumhuriyet’in 100. yılına özel tasarlandı.

“100 uçak eşiğini aşıyoruz”

Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi Güliz Öztürk, “Filomuza kattığımız yeni A321neo tipi uçağımız ‘Cumhuriyet’ ile birlikte 100 uçak eşiğini aşıyoruz. Avrupa’nın yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Kafkaslar ve Türkiye’nin kuzeyinden doğusuna, güneyinden batısına yayılmış geniş bir yurt dışı uçuş ağıyla yolumuzda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla, uygun ücretler sunarken seyahati kolaylaştıran, sektör genelinde öncü bir düşük maliyetli hava yolu olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Daha uzun gövde daha fazla kapasite

2021’den sonraki tüm teslimatlarının “A321neo” tipindeki uçaklardan oluşacağını kaydeden Öztürk, "A321'ler standart kısa-orta menzil ticari uçaklara göre farklı konfigürasyona sahip, sektör tarafından oyun kurallarını değiştiren uçaklar olarak tanımlanıyor. Daha uzun gövdede daha fazla kapasite sunmayı sağlayan ancak mevcut yapımızdan çok farklı olmayan bir operasyon sürecine sahipler. Öyle ki, operasyonel yapımızı karmaşık hale getirmeden daha yüksek kapasiteyle hizmet verebiliyoruz” dedi.