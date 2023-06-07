Pegasus’un büyüme stratejisi aynı hızda sürecek

Necmi ÇELİK

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, Pegasus’un filosunu büyütürken, uçuş programına yeni rotalar da eklediğini söyledi. Öztürk, “Sabiha Gökçen’de ikinci pistin devreye girmesi Pegasus’un büyüme planlarına önemli bir destek sağlayacak.

Pegasus’un dış hatlarda büyüme stratejisinde Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkeleri önemli bir yer tutacak. Ayrıca Avrupa’daki mevcut destinasyonlarımıza yönelik uçuş frekanslarını da artırmayı planlıyoruz”dedi. Öztürk, turizmde büyük potansiyel taşıyan Antalya Havalimanı’nın Pegasus için ikinci bir hub olmasını hedeflediklerini söyledi.

Pegasus Hava Yolları’nın ev sahibi hava yolu olduğu 79. IATA Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Güliz Öztürk Pegasus’taki son gelişmeler, 2023 yılı planları ve gelecek dönem hedeflerini aktardı. 2023 yılının ilk dönemini değerlendiren Güliz Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü “2023 yılına da global makroekonomik endişeler nedeniyle zorlu şartlar altında başladık ve sonra ülkemiz ne yazık ki büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı.

Global enflasyonist baskıların da planlama yapmayı zorlaştırdığı bir dönemden geçiyoruz. Pegasus Hava Yolları olarak, yılın ilk 4 ayı itibarıyla kapasitemizi geçen yıla göre yüzde 32, misafir sayımızı ise yüzde 31 büyüttük. Dış hat misafir sayımızda yüzde 43 büyüme kaydettik. Yüksek yaz sezonu öncesinde elde ettiğimiz bu ivmeden memnunuz. Kilit operasyonel ve finansal performans sonuçlarımızı 2023 yılında da geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefliyoruz.”

100. yılda 100. Uçak

Öztürk 2022 rakamlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “2022’de toplam misafir sayımızı yüzde 34 artırarak 26,9 milyona yükselttik. Bir önceki yıla göre dış hatlarda misafir sayımız yüzde 96 oranında büyüdü, burada pazarın toplamına göre çok daha iyi bir performans sergiledik. Satış gelirlerimizi yüzde 139 yükselterek 2,45 milyar euroya çıkardık.

Gelirlerimiz son normal yıl olan 2019’a göre yüzde 41 arttı. 2019’a göre ASK olarak toplam kapasitemiz yüzde 8, dış hat kapasitemiz yüzde 23 artış gösterdi. FAVÖK marjı olarak yıl sonunda yüzde 34,1 seviyesine ulaşarak bu metrikte dünyadaki en yüksek performansı gerçekleştirdik. 2022 yılı net dönem kârımız 431 milyon euro olarak gerçekleşti.

Güliz Öztürk 2023’te toplam kapasitesini yaklaşık yüzde 20 oranında artırmayı hedefleyen Pegasus Hava Yolları’nın , filo büyüklüğünün Cumhuriyetin 100. yılında 100 uçak eşiğini aşacağını ve büyümeye devam edeceğini söyledi.

Çevre ve sosyal hedeflere odaklandık

Güliz Öztürk, çevre ve sosyal konulardaki hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi. Öztürk, “Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. 2021’de hedefimizi 2050’de net sıfır karbon emisyonu olarak belirledik, bunu 2030 yılı için emisyon yoğunluğu azaltım hedefimizle pekiştirdik.

Geçen yıl filomuza katılan 17 Airbus A321neo uçağın 10 adedinin finansmanı için emisyon yoğunluğu azaltımı ve cinsiyet eşitliğine dair taahhütler verdiğimiz ihracat kredi kurumu destekli uçak finansman modeli kendi kategorisinde türünün ilk örneğiydi. Özellikle Türkiye’de sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimi için paydaşlarla çalışmalarımızı sürdürürken, operasyonlarımızda SAF kullanımımızı artırarak sürdürüyoruz” dedi.