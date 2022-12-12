Pendik’te konut fiyatları yüzde 250 arttı

İstanbul'un değerli bölgelerinden Pendik’te konut fiyatları son bir yılda yüzde 250, son dört yılda ise yüzde 490 artış gösterirken, konut fiyatlarında en fazla değer artışı Çamçeşme, Esenyalı, Fevzi Çakmak, Çınardere ve Ahmet Yesevi mahallelerinde gerçekleşti. Endeksa verilerine göre, Pendik’te konut metrekare fiyatı 17 bin 500 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 800 bin 500 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 22 yıl.

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, Pendik’in İstanbul ilçeleri içerisinde son bir yılda en fazla değer kazananlar listesinde ilk 10’da yer aldığının altını çizerek, “Sabiha Gökçen havalimanının yapılması ile başlayan ve ilerleyen süreçte pek çok ulaşım ve alt yapı çalışmalarının yanı sıra pek çok konut projesinin de yapılması ile gayrimenkul yatırımı için cazip bölgelerden biri haline geldi. Endeksa’nın güncel verilerine göre Pendik’te konut fiyatları son bir yılda yüzde 250, son 4 yılda ise yüzde 490 arttı. Pendik’in mahallelerine bakıldığında konut fiyatlarında en fazla değer artışı ise Çamçeşme, Esenyalı, Fevzi Çakmak, Çınardere ve Ahmet Yesevi mahallelerinde gerçekleşti” dedi.

Ortalama metrekare fiyatı 17 bin 500 TL

Öğüt, Türkiye’de döviz kurunda dalgalanmaların ve stok azlığı sebebiyle artış oranının dünya ortalamasının üstünde gerçekleştiğini de sözlerine ekleyerek, Endeksa verilerine baktığımızda gayrimenkul fiyatlarının artış hızının azaldığını, fakat artmaya devam ettiğini görüyoruz. Pendik ise gelişmekte olan bir bölge. Dolayısıyla bölgeye yatırım kazanç sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Yapay zekâ ile gayrimenkul değer hesabı yapan Endeksa.com’un güncel verilerine göre Pendik’te ortalama konut metrekare fiyatı 17 bin 500 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 800 bin 500 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 22 yıl.