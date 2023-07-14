PepsiCo büyümesini 2023 yılında da sürdürüyor

PepsiCo, ikinci çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. PepsiCo, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13 organik gelir büyümesi ve faaliyet karında yüzde 8 büyüme elde etti.

Başkan ve CEO Ramon Laguarta “İş ivmemiz güçlü kalmaya devam ederken, ikinci çeyrekteki performansımızdan çok memnunuz. Sonuç olarak, tüm yıllık organik gelirimizin yüzde 10 (önceden yüzde 8) ve hisse başına temel sabit kur kazancımızın yüzde 12 (önceden yüzde 9) artmasını bekliyoruz" dedi.

Laguarta sözlerine şöyle devam etti: “Güçlü performansımız ve stratejik önceliklerimizde kaydettiğimiz ilerleme, pep+ ile Kazanarak Daha da Hızlı, Daha Güçlü ve Daha İyi bir kuruluş olmak için yaptığımız yatırımların işe yaradığına dair bize güven veriyor. İleriye dönük olarak, pazarda kazanmak ve işlerimizi uzun vadede güçlendirmek için inovasyon, marka oluşturma, dijitalleşme ve sürdürülebilirliğe yapılan yatırımları daha fazla desteklemek için üretkenlik girişimlerine odaklanmayı artırmaya çalışacağız.”

Yılbaşından bugüne PepsiCo Türkiye, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan , Hollanda, Güney Afrika, Belçika ve Pakistan dahil olmak üzere birçok pazarda tuzlu atıştırmalık payı elde etti ve içecekte de PepsiCo, Türkiye, Meksika, Brezilya,Hindistan, Mısır ve Nijerya’da pazar payı kazandı.

Birçok pazar çift haneli organik gelir artışı sağladı. Meksika, Türkiye, Pakistan, Mısır, Polonya ve Vietnam çift haneli organik gelir artışı, Hindistan ve Çin yüksek tek haneli organik getir artışı ve Brezilya, Güney Afrika ve Kolombiya orta tek haneli organik gelir artışı sağladı.

PepsiCo hedefleri doğrultusunda 2023 yılı sonu için şunlara ulaşmayı amaçlıyor;

• Yüzde 20'lik yıllık efektif vergi oranı; Ve

• 6,7 milyar dolarlık temettülerden oluşan, hissedarlara yaklaşık 7,7 milyar dolarlık toplam nakit getirisi ve 1.0 milyar dolarlık hisse geri alımları.