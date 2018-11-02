ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C

Petkim'in 9 aylık kârı 915.4 milyon lira

Petkim'in yılın 9 ayında elde ettiği net kâr, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 geriledi.

Petkim'in 9 aylık kârı 915.4 milyon lira
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin (Petkim) bu yılın 9 ayında elde ettiği net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalarak 915 milyon 434 bin liraya düştü.

Petkim'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre şirket, geçen yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 36 milyon 819 bin lira net kâr elde etti.

Bu yılın 9 ayında şirketin net satışları 7,28 milyar lira oldu. Söz konusu dönemde şirketin net kârı yüzde 11,7 azalarak 915 milyon 434 bin liraya geriledi.

Kaynak: AA

Son dakika

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.