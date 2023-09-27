Petlas, Türkiye'nin en büyük 68'inci sanayi kuruluşu oldu

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'de üretim yapan büyük üreticilerin yer alması nedeniyle lastik sektörü için de oldukça önemli bir gösterge olan araştırmada, AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas 68'inci sıraya yükseldi.

Sektöründe en fazla ciro artışı sağlayan üretici olan ve 2022 yılı üretimden net satışları 12 milyar 300 milyon TL düzeyinde gerçekleşen Petlas, 5 sıra birden yükselerek lastik sektörünün en çok büyüyen şirketi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, Petlas olarak Türkiye sanayisine değer katmanın, üretimin ve ihracatın merkezi olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul Sanayi Odası'nın bu kıymetli çalışmasında geçen yıldan bu yana 5 sıra yükselerek 68'inci sıraya gelmemiz, sadece sektörümüzde değil, Türk sanayisi için de büyük bir başarı. Bu başarının arkasında, sürekli yenilikçi bir yaklaşım, sarsılmaz bir azim ve tüm Petlas ailesinin özverili çalışmaları bulunuyor. Yeni yatırımlarımız ve yenilikçi ürünlerimiz ile gelecekte de bu ivmemizi sürdürerek Türkiye'nin dünya sanayisindeki yerini daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz."