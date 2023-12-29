Peyman, Kıta Avrupası'nı hedefliyor

Ali Burak Ay­gül, şöyle devam etti: “Avru­pa da uzun yıllardır bizim Peyman olarak büyüme ek­senimize aldığımız önemli pazarlardan. Bununla bera­ber şu anda 40 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2024-2025 planlarımız ara­sında özellikle Kıta Avrupa­sı hedef pazarımız. Buralar­da hızlıca distrübitör ağımı­zı kurup, satış kanallarımızı arttırıp, ürünlerimizi tüke­ticilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz.”

İnovatif ürünlere ayrıca önem verdiklerini dile ge­tiren Ali Burak Aygül, “İno­vasyonu, DNA’mızda yer alan kuruyemişle buluştu­ran bir marka olarak her za­man yeni ürün geliştirmek gündemimizde. Bu doğrul­tuda inovatif ürünler üret­meye de devam edeceğiz ve portföyümüzü genişletece­ğiz. Sağlıklı yaşama artan ilgiyle sağlıklı atıştırmalık­lardaki uzmanlığımızı daha da güçlendirmek için yeni ürünler geliştireceğiz” dedi.