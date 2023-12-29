Peyman, Kıta Avrupası'nı hedefliyor
Kuruyemiş ve kuru meyve üretiminde Türkiye’nin önemli bir konumda yer aldığını söyleyen Peyman Genel Müdürü Ali Burak Aygül, özellikle Balkanlar coğrafyasında yıllardan beri çok kuvvetli olduklarını vurguladı.
Ali Burak Aygül, şöyle devam etti: “Avrupa da uzun yıllardır bizim Peyman olarak büyüme eksenimize aldığımız önemli pazarlardan. Bununla beraber şu anda 40 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2024-2025 planlarımız arasında özellikle Kıta Avrupası hedef pazarımız. Buralarda hızlıca distrübitör ağımızı kurup, satış kanallarımızı arttırıp, ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz.”
İnovatif ürünlere ayrıca önem verdiklerini dile getiren Ali Burak Aygül, “İnovasyonu, DNA’mızda yer alan kuruyemişle buluşturan bir marka olarak her zaman yeni ürün geliştirmek gündemimizde. Bu doğrultuda inovatif ürünler üretmeye de devam edeceğiz ve portföyümüzü genişleteceğiz. Sağlıklı yaşama artan ilgiyle sağlıklı atıştırmalıklardaki uzmanlığımızı daha da güçlendirmek için yeni ürünler geliştireceğiz” dedi.