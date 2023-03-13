Pfizer'dan 43 milyar dolarlık imza

Pfizer, Seagen'i hisse başına 229 dolar nakit karşılığında, yani Seagen'in hisselerinin Cuma günkü kapanışından %32.7 primle satın aldı.

Pfizer'ın 2009'da Wyeth'i 67 milyar dolara satın almasından bu yana şirketin en büyük satın alma anlaşması olan bu anlaşmanın sonucunda Pfizer, portföyüne onaylı dört kanser tedavisi ekledi.

Pfizer'ın portföyüne eklediği kanser tedavileri 2022'de yaklaşık 2 milyar dolarlık satışa ulaşmıştı.

Refinitiv verilerine göre, analistler söz konusu kanser tedavilerinin satışlarının 2025 yılına kadar ikiye katlanmasını bekliyorlar.

Seagen'ın hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde %23 yükseldi.