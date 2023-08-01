Pfizer'ın ikinci çeyrekte geliri yüzde 54 düştü
ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'ın koronavirüs ürünlerine talebin düşmesiyle ikinci çeyrekte geliri %54 ile beklentilerden fazla gerileyerek 12.73 milyar dolara geriledi.
Haber Merkezi
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Analistler Pfizer'ın ikinci çeyrekte 13.27 milyar dolar gelir açıklamasını bekliyordu.
Pfizer, pandemi dönemindeki güçlü talebin ardından bu yıl koronavirüs ürün satışlarının düşüş kaydetmesini beklediğini açıklamıştı.
Pfizer satışların 2024'te artmasını bekliyor.