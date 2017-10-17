Pharmactive'in yeni rotası Avrupa

17 Ekim 2017

2 yıldır çalışmalarını yürüttüğü ve kendi Ar-Ge'sinde geliştirip ürettiği ilaçları Avusturya, Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda, Malta, Portekiz, İngiltere, Fransa ve Macaristan'a ihraç eden Pharmactive İlaç, ilk sevkiyatta 1 milyon kutu ilaç gönderdi.

Pharmactive İlaç, tüm çalışanlarının katılımıyla ilk etap ürünlerinin yola çıkışını törenle kutladı. Ürünler, kasım ayında patent süresinin dolmasından sonra bu ülkelerde distribütörleri aracılığıyla ilk eş değer olarak piyasaya verilecek.

Pharmactive Yönetim Kurulu Üyesi Levent Selamoğlu, ürünlerin ihracatı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yüzde 100 yerli şirketleri arasında ihracat lideri olmayı hedeflediklerini belirterek, "Kısa vadede bölge coğrafyamıza zaten ihracat yapıyoruz. Orta Doğu ve Balkanlar'a şu anda halihazır ihracatımız var. Orta vadede Avrupa pazarını, uzun vadede Birleşik Amerika pazarını hedefliyoruz." ifadelerini konuştu.

Selamoğlu, 2022 yılında hedeflerinin toplam cironun en az yüzde 25'ini ihracattan sağlamak olduğunu ve yaklaşık olarak 60 milyon dolar civarında ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

"Türk ürünlerinin Avrupa'ya ulaşmasının gururunu yaşıyoruz"

İhracat pazarlarındaki büyüme hedefleri doğrultusunda 2017 sonuna kadar 100'ün üzerinde, Pharmactive Ar-Ge biriminde geliştirilmiş ve üretilmekte olan ürünün hastaların hizmetine sunulmuş olacağını dile getiren Selamoğlu, Ar-Ge merkezinde yeni yüksek teknolojili eş değer ilaçlar geliştirerek portföyü büyüttüklerini söyledi.

"50 ülkede satışa başlamayı hedefliyoruz"

Pharmactive Yurtdışı Pazarlar ve Stratejik Planlama Genel Müdürü İnci Ayyıldız da 28 ülkede 350 ruhsat başvurusu yaptıklarını, kısa ve orta dönem ihracat hedefleri dahilinde 2019 sonuna kadar Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Rusya ve BDT bölgesinde 50 ülkede Pharmactive ürünlerinin satışına başlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Ayyıldız, ihracat pazarları arasına ABD ve Uzak Doğu ülkelerini katmayı hedeflendiklerini de kaydetti.

Kaynak: AA