Philip Morris Türkiye üst üste 8. kez “En İyi İşveren"

İnsan kaynakları alanında dünyanın en prestijli sertifikasyonları arasında yer alan ‘’En İyi İşveren’’ sertifikasını almaya hak kazanan şirketler belli oldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Philip Morris Türkiye, üst üste 8. kez “Top Employer” sertifikasının sahibi oldu.

Top Employers Institute tarafından her sene yapılan uluslararası araştırma; dünya çapında işverenleri değerlendiriyor. Bu kapsamda şirketlerin ücretlendirme ve yan haklar, kariyer gelişimi, çalışma koşulları, eğitim ve geliştirme dâhil olmak üzere birçok uygulaması mercek altına alınıyor. Böylece mükemmel çalışma koşulları sunan, organizasyonunun tüm seviyelerindeki yetenekleri besleyen ve geliştiren, istihdam uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmeye çalışan şirketler, ‘en iyi işveren’ olarak sertifikalandırılıyor.

“Yaptığımız anketlerle faaliyetlerimizi ölçümleyerek çalışmalarımıza yön veriyoruz”

Üst üste 8. kez "Top Employer" sertifikası almaktan dolayı gururlu olduklarını ifade eden Philip Morris Türkiye İnsan ve Kültür Departmanı Direktörü Iryna Vladimirova “En iyi iş veren alanındaki başarımızı devam ettirmek ve bu alandaki standardımızı her geçen yıl yükseltmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Çalışma arkadaşlarımıza kendilerini geliştirebilecekleri, mutlu ve huzurlu olabilecekleri bir çalışma ortamı oluşturma hedefiyle çalışıyor, düzenli olarak yaptığımız anketlerle de faaliyetlerimizi ölçümleyerek çalışmalarımıza yön veriyoruz. Çalışanlarımızı odağa alarak daima daha iyi bir çalışma ortamı yaratma hedefimize yönelik projelerimiz devam ediyor” dedi.