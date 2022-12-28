Pınar Kuriş, bir kez daha Türkiye’nin En Başarılı Liderleri listesinde

KREA M.I.C.E. tarafından gerçekleştirilen, iş dünyasının oyları ile her yıl Türkiye’nin en beğenilen yöneticilerinin belirlendiği "Altın Lider Ödülleri" bu yıl 20-21-22 Aralık’ta sahiplerini buldu. Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Pınar Kuriş, 2022 yılında bir kez daha Türkiye’nin En Başarılı Liderleri arasında gösterildi.

İş dünyasının Oscar’ları olarak kabul edilen ödül programı kapsamında bu yıl 45 binin üzerinde oy kullanıldı. İş dünyasında yer alan her bireyin “tekil oyu” ve cep telefonuna gönderilen “SMS doğrulama kodu” ile katıldığı oylamalar sonucu belirlenen Türkiye’de 2022 Yılının En Beğenilen 50 CEO’su arasında gösterilen Pınar Kuriş, üst üste ikinci kez listede varlık göstererek başarısını pekiştirdi.

Pınar Kuriş; müşteri odaklı, yenilikçi ve fark yaratan bir sağlık, emeklilik ve hayat sigorta şirketi olarak müşterilerine ‘iyi hissettiren sigortacılık’ hizmeti sunmayı odaklarında tuttuklarını ve Cigna olarak başarılarıyla iş dünyasının önemli endekslerinde yer almaktan gurur duyduklarını ifade etti. Kadın bir lider olarak bu başarıda bir rolünün olmasından ve bu önemli listede yer almaktan mutluluk duyduğunun altını çizdi.