Pınar Süt ihracatta 35 ülkeye ulaştı

Türkiye’deki toplam markalı süt ürünlerinin yüzde 17,5’inin ihracatına imza atan Pınar Süt, toplam 35 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat faaliyetleriyle Türkiye ekonomisine destek sağlıyor.

Bu yıl 23’üncü kez Gulfood Fuarı’na katılan Pınar, dünyanın 125 ülkesinden 5 binin üzerinde katılımcı ve iş insanlarıyla bir araya gelerek Birleşik Arap Emirlikleri’nde inovatif ürün çeşitlerini de tanıttı.

Türkiye’deki markalı süt ürünleri ihracatında yüzde 17,5 paya sahip olan Pınar Süt’ün 2022 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarla ihracat yaptığı ülke sayısını 35’e çıkarttığını belirten Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, “Geçen yılı yaklaşık 50 Milyon Dolar seviyelerinde ihracat rakamı ile kapatmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Arge Merkezimizle tüketicilerimizin beklentilerine yönelik inovatif ürünler üretmeye devam ediyoruz. Yeni ürünlerimizi de fuarda sergiledik” dedi.