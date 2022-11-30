Pirelli, kış lastiklerini teşvik eden uygulamaları ile öne çıkıyor

Pirelli geniş ürün yelpazesi ile her ihtiyaca yönelik ürünler sunarken, kış lastiklerini teşvik eden uygulama­ları ile de öne çıkıyor. Kış lastiklerinde güvenli sürüş için binek araçlardan 4x4'e ve hafif ticari araçlara kadar farklı segmentlerde geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Kış mevsi­minde uzun yol yapan ve her türlü soğuk havada en iyi per­formansı elde etmek isteyen sürücülerin kış lastiklerini tercih etmeleri gerektiğini vurgulayan Pirelli, hava sıcak­lıklarının +7°C’nin altına düştüğü durumlarda yaz lastikle­rinin etkisinin azaldığı konusunda da kullanıcıları uyarıyor. Sürücülerin yaz/kış lastikleri değişimi veya yeni lastik ih­tiyaçlarında pirelli.com.tr adresi üzerinden kendilerine en yakın mağazadan randevu almalarını sağlıyor ve müşterile­rinin lastik değişim işlemlerini kolayca gerçekleştirmeleri­ne olanak tanıyor.

Lastik oteli ile ayrıcalık sağlıyor

Pirelli’nin kış lastiğine geçenlere sağladığı bir diğer ayrı­calık ise kullanmadıkları yaz lastiklerini uygun koşullarda muhafaza etmeye yarayan lastik oteli. Bu hizmet sayesinde yaz lastiklerini kuru, serin, güneş ışığı almayan, asit ve yağ benzeri kimyasallardan uzak güvenli bir ortamda koruya­biliyorlar. Diğer yandan bu kış lastiklerini değiştirmek iste­yen müşterilerine 2 avantajlı kampanya sunuyor. 1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında Yapı Kredi World’e özel vade fark­sız 8 taksit imkânı sunarak, Tyrelife Lastik Garantisi kapsa­mında müşterilerine hasar gören bir lastiğini hiçbir ek ücret ödemeden delinme, çarpma veya yanma gibi dış etkenlerin sebep olduğu kasıtlı olmayan hasarlar durumunda koruma altına alma fırsatı da sağlıyor.