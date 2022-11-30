Pirelli, kış lastiklerini teşvik eden uygulamaları ile öne çıkıyor
Yenilikçi teknolojileri ve 150 yıllık deneyimi sayesinde farklı zeminlere ve kullanım koşullarına uygun çözümler yaratan Pirelli, kış mevsiminde de sürücülerin yanında oluyor.
Pirelli geniş ürün yelpazesi ile her ihtiyaca yönelik ürünler sunarken, kış lastiklerini teşvik eden uygulamaları ile de öne çıkıyor. Kış lastiklerinde güvenli sürüş için binek araçlardan 4x4'e ve hafif ticari araçlara kadar farklı segmentlerde geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Kış mevsiminde uzun yol yapan ve her türlü soğuk havada en iyi performansı elde etmek isteyen sürücülerin kış lastiklerini tercih etmeleri gerektiğini vurgulayan Pirelli, hava sıcaklıklarının +7°C’nin altına düştüğü durumlarda yaz lastiklerinin etkisinin azaldığı konusunda da kullanıcıları uyarıyor. Sürücülerin yaz/kış lastikleri değişimi veya yeni lastik ihtiyaçlarında pirelli.com.tr adresi üzerinden kendilerine en yakın mağazadan randevu almalarını sağlıyor ve müşterilerinin lastik değişim işlemlerini kolayca gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.
Lastik oteli ile ayrıcalık sağlıyor
Pirelli’nin kış lastiğine geçenlere sağladığı bir diğer ayrıcalık ise kullanmadıkları yaz lastiklerini uygun koşullarda muhafaza etmeye yarayan lastik oteli. Bu hizmet sayesinde yaz lastiklerini kuru, serin, güneş ışığı almayan, asit ve yağ benzeri kimyasallardan uzak güvenli bir ortamda koruyabiliyorlar. Diğer yandan bu kış lastiklerini değiştirmek isteyen müşterilerine 2 avantajlı kampanya sunuyor. 1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında Yapı Kredi World’e özel vade farksız 8 taksit imkânı sunarak, Tyrelife Lastik Garantisi kapsamında müşterilerine hasar gören bir lastiğini hiçbir ek ücret ödemeden delinme, çarpma veya yanma gibi dış etkenlerin sebep olduğu kasıtlı olmayan hasarlar durumunda koruma altına alma fırsatı da sağlıyor.