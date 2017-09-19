Pirelli'de yeni yapılanma

19 Eylül 2017

Premium ve prestij segment lastiklerinin orijinal ekipmanı tedarikçisi Pirelli, Ticaret Direktörlüğü’nü yeniden yapılandırıyor.

Şirket bünyesinde ticaret direktörlüğünde yaşanan yeni yapılanma ile satış müdürlüğü pozisyonuna eylül ayında Emre Özdemir, geçtiğimiz mart ayında ise pazarlama müdürlüğü pozisyonuna İpek Unaran getirildi.

Emre Özdemir kimdir?

Çalışma hayatına sivil toplum sektöründe başlayan Emre Özdemir, Türkiye ve Brüksel’deki görevlerinin ardından 2007 – 2010 yılları arasında Kıraça Holding şirketlerinden Karland A.Ş.’de Dış İlişkiler Koordinatörü olarak görev yaptı. Ardından üç buçuk yıl boyunca Hyundai’de Bölge Satış Müdürlüğü yapan Özdemir, 2013 yılında yine Bölge Satış Müdürü olarak Pirelli’ye katıldı. Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş Satış Müdürü pozisyonuna getirilen Özdemir 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu. Sonrasında ise Jean Monnet Bursiyeri olarak Leuven Üniversitesi’nde (Belçika) Avrupa Siyaseti Yüksek Lisansı’nı tamamlayan Emre Özdemir çok iyi derecede İngilizce biliyor. Üniversite yıllarında başladığı uluslararası sivil toplum çalışmalarına gönüllü olarak devam etmekte ve çeşitli kuruluşlarda ülkemizi temsil etmektedir.

İpek Unaran kimdir?

Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş Pazarlama Müdürü pozisyonuna getirilen İpek Unaran ise çalışma hayatına 1997 yılında Michelin Lastikleri Ticaret A.Ş’de başladı. 2003 yılında Pazarlama Bölümünde Binek Lastikleri Ürün Müdürü olarak devam etti ve sonrasında şirket bünyesinde pazarlama bölümünde birçok farklı görevde bulunduktan sonra 2015 yılında Hankook Lastikleri’nde Türkiye ve Balkan ülkelerinden sorumlu Pazarlama Müdürü olarak çalıştı. 2016 yılında Pirelli bünyesine katılan Unaran, Ticaret Direktörlüğü’nde yaşanan yeni yapılanma sonrasında Pazarlama Müdürü görevine getirildi. Orta ve lise eğitimini Saint Pulcherie ve Saint Michel Liseleri’nde tamamlayan Unaran 1997 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldu. Evli ve 1 çocuk annesi olan İpek Unaran çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. Hobi olarak ise yemek yapmayı seviyor.