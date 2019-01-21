Pladis'te üst düzey atama

21 Ocak 2019

Yıldız Holding'in yüzde 100 iştiraki konumunda bulunan Pladis, Salman Amin'i küresel CEO olarak atadığını açıkladı.

Pladis'ten yapılan açıklamada Amin'in resmi olarak şubat ayında göreve başlayacağı belirtildi.



Amin’in ataması ile ilgili olarak, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “pladis, henüz ikinci yılını geride bırakmış bir şirket, ancak biz şimdiden global arenada hızla büyüyen bir oyuncu konumuna gelmiş bulunuyoruz. A. Salman Amin, hızlı tüketim markalarında şirket dönüşümü ve büyüme konusunda global bir deneyime sahip. Kendisinin, hali hazırda zaten yüksek hedefleri ve girişimci bir ruhu olan şirketimize katılımından, tecrübe ve becerilerini pladis’e kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak SC Johnson'da Global Ticari Birim Operasyondan Sorumlu Başkan olarak görev yapan Amin, bundan önce ise Pepsi şirketinde Pazarlamadan Sorumlu Başkan olarak görev yapmıştı.

Pladis markaları arasında Godiva, McVitie ve Ülker yer alıyor.

Kaynak: Reuters