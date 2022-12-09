Platform Turizm halka arz ediliyor

Platform Turizm’in halka arz süreci Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı ile başladı. Halka arz öncesinde ödenmiş sermayesi 220 milyon lira olan şirketin payları, hisse başına 9,10 TL'den halka arz edilecek. Halka arz işlemi, İnfo Yatırım aracılığıyla ve borsada satış yöntemiyle gerçekleşecek. Satışa sunulacak pay miktarı 49 milyon 500 bin adet olacak ve 24 milyon 750 bin adet pay ortak satışı, 24 milyon 750 milyon adet pay ise sermaye artırımı suretiyle halka arz edilecek. Platform Turizm'in halka arz kodu #PLTUR, şirketin paylarının işlem göreceği pazar ise BİST Yıldız Pazar olarak belirlendi.

Sanayi, liman işletmeciliği, medya, lojistik ve inşaat gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Albayrak Grubu, 2012 yılındaki Tümosan Motor ve Traktör, 2018 yılındaki Trabzon Liman İşletmeciliği'nin ardından Platform Turizm ile üçüncü halka arzını gerçekleştirecek.

“Halka arz finansman kaynağı olacak”

Platform Turizm Mali İşler Müdürü Mikail Talha Bayraktar, 2022 yılında gündemine halka arzı alan Platform Turizm'in SPK'ya başvurusunu yaparak onayını da aldığını hatırlatarak, "Dün ve bugün borsada satış üzerinden halka arzı gerçekleştiriyoruz." dedi. Bayraktar, Albayrak Holding'in 70'nci yılını kutladığına dikkati çekerek, şirketin kurumsallaşmaya ciddi manada önem verdiğini dile getirdi. Şirketin kurumsallaşma ile birlikte organizasyon güçlenmesi, başarı ve sürekliliğinin kurucu ortak grubuna bağlı olmadan gelecek nesillere devam ettirilmesini sağlayacağını vurgulayan Bayraktar, "Bu manada kurumsallaşmayı daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Halka arz bizim için aynı zamanda bir finansman kaynağı oluşturacak. Şirketimiz yatırımların bir kısmını dış finansmanla gerçekleştirmektedir. Halka arzla birlikte alternatiflerine oranla daha düşük maliyetli ve geri ödemesi olmayan bir finansman kaynağına kavuşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

“Gelir ile araç yatırımı yapacağız”

Bayraktar, halka arzdan elde edilecek finansman ile hem İstanbul hem Trakya hem de Anadolu bölgesinde araç yatırımları yapacaklarını kaydederek, "Yeni plaka yatırımları yapacağız. Özellikle 2023 yılında Pakistan'da, Gine'de ve Somali'de yolcu taşıma faaliyetlerine başlayacağız. Yatırımları, buralarda kullanmayı planlıyoruz" diye konuştu.