Polifarma, ilaç etkin maddesi üretecek

Üretim Alanı, Polifarma’nın Tekirdağ – Ergene ilçesinde bulunan üretim tesisi içerisinde yer alıyor.

Bu alanda sentezlediği hammadde ile dünyada bu hammaddeyi sentezleyebilen iki üreticiden biri olarak yer alan Polifarma, bu tesiste aynı zamanda geliştirme süreçleri devam eden mRNA teknolojisi ile oligonukleotid temelinde etkin madde sentezi çalışmalarına hız verecek.

Üretim Alanı'nda, Türkiye’de son zamanlarda gündeme gelen bir kas hastalığı olan ve kalıtsal yolla doğumla birlikte ortaya çıkan nadir bir hastalığın mRNA teknolojisi ile etkin maddesi üretilecek.

Açılışta konuşan Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, “ArGe ekibimizin, dünyada ilk jenerik olacak şekilde geliştirme süreçlerine devam ettiği ve sona yaklaştığı yetim ilacın ve biyoteknolojik ilaçların etkin maddelerinin üretimi bu alanda yapılacaktır. Sanayi Bakanlığı nitelikli proje destekleme programı olan ‘Hamle Programı’ ile desteklenen ilacın üretimi için tasarlanan üretim alanı ülkemizde ilk ve tek olacaktır" dedi.