Polisan Holding'in 2024 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçları açıklandı

​​​​​​​Polisan Holding, 2024'ün ilk 6 ayında brüt kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artırarak 662 milyon liraya yükseltti. 2024 yılının ilk yarısında 2,6 milyar lira konsolide gelir elde eden holding, brüt kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artırarak 662 milyon liraya çıkardı. Holding, FAVÖK'ünü yıllık bazda yüzde 8 artışla 490 milyon liraya yükseltti ve FAVÖK marjı 6,9 puan artışla yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk altı ayında 159 milyon lira esas faaliyet kârı ve 58 milyon lira vergi öncesi kâr elde eden holding, geçen senenin aynı döneminde 58 milyon lira esas faaliyet zararı ve 223 milyon lira vergi öncesi zarar açıklamıştı.

30 bin metrik ton kapasiteli Polimer yatırımı tamamlandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cantekin Dinçerler, "Portföy çeşitliliğimizin yanında katma değerli ürün ve hizmetlerimizin gücü ile birinci çeyrek FAVÖK'ünü koruduk. Bu dönemde yatırımlarımıza devam ettik ve Polisan Yapıkim Adana fabrikasındaki 30 bin metrik ton kapasiteli Polimer yatırımını tamamladık. Poliport'un kapasite artışı için de fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yılın ikinci yarısında iç ve dış ekonomik göstergelerdeki gelişmelere bağlı olarak, önlemlerimizi dinamik şekilde almaya devam edeceğiz" dedi.