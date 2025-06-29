Polisan Holding’in çoğunluk hisseleri Corex Holding’e satıldı

Polisan Holding'in yüzde 77,73’lük payı, Corex Holding iştiraki olan Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş.’ye devredildi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz pay sahibi Bitlis Ailesi üyeleri ("Satıcılar") tarafından Polisan Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") sermayesinin %77,7268'ini temsil eden payların Corex Holding B.V. iştiraki olan Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş. ("Alıcı")'ye devri ("İşlem") hususunda mutabakata varıldığı ve bu amaçla Satıcılar ile Alıcı arasında 27.06.2025 tarihinde bir "Pay Devir Sözleşmesi"nin imzalanmış olduğu Şirketimize bildirilmiştir. " denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ayrıca; Şirketimize yapılan bildirimde, söz konusu Sözleşme'de yer alan ön şartların yerine getirilmesiyle ve ilgili mevzuat çerçevesinde Alıcı nezdinde Zorunlu Pay Alım Teklifi Yükümlülüğü saklı kalmak üzere kapanışın gerçekleşeceği ve Satıcılar ve Alıcı arasında Şirketimizin sahip olduğu bir kısım varlıkların İşlem kapsamının dışında tutulmasına ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda mutabakat tesis edildiği iletilmiştir:

“Şirketimiz 29.03.2025 tarihli özel durum açıklamasına konu, 28.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapılan "Ortaklara Pay Devri Modeliyle Kısmi Bölünme" başvurusu kapsamında, SPK tarafından Duyuru Metni'nin onaylanması halinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında Bölünme Planı ve Bölünme Raporu pay sahiplerinin onayına sunularak, kararın tescil ve ilanı suretiyle kısmi bölünme tamamlanacak ve Yeni Şirket tarafından ihraç edilecek paylar Şirketimiz ortakları adına çıkarılacaktır.

Yunanistan’daki iştirak Polisan Hellas S.S.A.’nın tamamı üçüncü kişilere satılacak

Şirketimiz 18.06.2025 tarihli yönetim kurulu kararımız çerçevesinde, Şirketimizin sermayesinin tamamına iştirak ettiği Yunanistan'da kurulu Polisan Hellas S.S.A.'nın paylarının tamamı üçüncü kişilere satılacaktır. Şirketimizin yılsonu faaliyet raporlarında "Operasyonda Kullanılmayan Gayrimenkuller" altında belirtilen taşınmaz varlıklarından, "İstanbul Pendik", "İstanbul Kağıthane", "Kocaeli-Gebze Çiftlik" ve "Aydın Karacasu" gayrimenkulleri, SPK Lisanslı bir değerleme kuruluşuna yaptırılacak değerleme çalışması neticesinde belirlenecek değerlerinden aşağı olmamak üzere Satıcılar tarafından devralınacaktır ve İşlem, yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanması ve Alıcı tarafından İşlem'e izin verilmesi için Rekabet Kurulu'na yapılacak başvuru da dahil gerekli yasal izinler alındıktan ve tüm ön koşullar yerine getirildikten sonra gerçekleştirilecek olup, devir tarih itibariyle Şirketimizin sermayesinin tamamına iştirak ettiği bağlı ortaklıkları Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş., Polisan Kimya San. A.Ş. ve Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. paylarından ibaret olacaktır. Satıcılar ve Alıcı arasındaki söz konusu mutabakata istinaden yukarıdaki işlemlerin Şirketimizce yürütülmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulumuz 27.06.2025 tarihinde karar almıştır.

Nihai bedel, devir sonrası kamuoyuyla paylaşılacak

Sözkonusu Hisse Devir Sözleşmesi'nde yer alan ve işbu açıklamada yer verilen ön şartların yerine getirilmesine ve uyarlama kriterleri çerçevesinde kapanış tarihindeki yükümlülüklere bağlı olarak satış bedelinde düzeltme yapılabilecek olması dolayısıyla, nihai satış bedelinin kapanışta kamuya açıklanacağını da yatırımcılarımıza özellikle belirtmek isteriz. Bir kısım payların satışı için potansiyel Alıcılarla görüşmeler devam ederken, Şirketimizin pazarlık gücünün etkilenmemesi ve yatırımcılarımız için yanıltıcı olmaması adına bilginin açıklanması, potansiyel işbirliklerine ilişkin bağlayıcı yeni bir karar alınıncaya kadar 18.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir. Yukarıdaki işlemler gerçekleştirilirken SPK Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde gerekli yükümlülükler yerine getirilecek olup konuya ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır."