Porland, atık su geri kazanımyla 35,1 ton hammadde tasarrufu gerçekleştirdi

Başta iklim krizi olmak üzere küresel çevre sorunlarına da duyarlı iş modelini sahiplenen Porland, düşük karbon emisyonlu üretim, atık su arıtma, atıkların geri dönüşümü, eğitim faaliyetleri, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir toplumsal dönüşüm gibi alanlarda projeler geliştirerek bu konuda farkındalık sağlamayı hedefliyor. Porland’ın bu kapsamda yaptığı yatırımları sonucu; atık su geri kazanımı çalışmaları aracılığıyla son 5 yılda arıtılarak kullanılan su miktarı ile 4 kişilik 10 bin hanenin bir yılda tüketmiş olduğu su geri kazanıldı. Öte yandan 117 ton atık kağıt geri dönüşümü ile bin 989 adet yetişmiş çam ağacı kesilmekten kurtarılırken, 35,1 ton hammadde tasarrufu gerçekleştirildi.

Porland olarak çevreyi değerli bir hazine olarak gördüklerini ve bu hazineyi korumak adına çeşitli projeler geliştirdiklerini belirten Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu,”İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını sadece gelecekte yaşam kalitemizi artıracak ya da riskleri ortadan kaldırmak için bir zorunluluk olarak değil, aynı zamanda operasyonel maliyetlerin azaltılması, geleceğin ekonomik yaşamında rekabet avantajı sağlanması için önemli bir yöntem olarak değerlendiriyoruz.

829,85 ton CO2 sera gazı salınımı engellenecek

Bu çerçevede birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Örneğin; tesisimizde doğal kaynak kullanımının azaltılması için üretim hatalarının olduğu porselenleri öğüterek tekrar hammadde olarak ürün reçetesinde kullanıyoruz. Geliştirdiğimiz Re-Gen serisi ile yıl içerisinde üretimde ortaya çıkan kırpıntı ve atık çamurların ortalama 196 ton hammaddenin ve 144 ton renkli kırık ürünün geri kazanılması sayesinde yaklaşık 829,85 ton CO2 sera gazı salınımının engelleneceğini öngörüyoruz.

Bu projemizin yanı sıra enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yenilenebilir bir enerji kaynağının kullanıma alınması ile sera gazı salınımlarının azaltılmasını amaçlayarak tesisimizde GES kurulumu da gerçekleştirdik. Ayrıca floresan ve diğer akkor flamanlı aydınlatma sistemlerinin %80’inini LED aydınlatmaya dönüştürdük. Yapılan aydınlatmalar ile yaklaşık %50 oranında enerji tasarrufu sağlıyoruz. Daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek için bu kapsamda projelerimizi ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Bu projelerinin yanı sıra sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında kurum içinde de eğitimler gerçekleştirdiklerini söyleyen Pamukçu, “Sürdürülebilirliği hayatın her alanında katmak ve herkes tarafından benimsenmesini sağlamak için şirketimizde her yıl çevresel eğitimler düzenliyoruz.

Bu sayede şirketimizin çevresel performansını artıracak olan tüm projelerimizin sürekliliğini ve verimini belirleyecek olan çalışanlarımızla kurumsal çevre bilincinin sürekliliğini sağlıyoruz. Şirket çalışanlarımızın yanı sıra toplum içinde de sürdürülebilirliği benimsetmek adına projeler gerçekleştiriyoruz. Son olarak Dünya Çevre Günü’nde özel kardeş okul projemiz kapsamındaki Yeniköy Elif Alpdemir İlkokulu’ndaki çocuklarımızla buluşup geri dönüştürülebilir atıklar ile çevreye duyarlı çalışmalar gerçekleştirdik. Bu yönde projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.