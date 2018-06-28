Porland perakende mağaza sayısını 40’a yükseltecek

28 Haziran 2018

ÖMER FARUK MAVİ

BİLECİK - Toplam bin 600 çalışanı ile yıllık 70 milyondan fazla porselen üreten Porland, geniş alanlarda hizmet veren perakende mağazalarının sayısını yıl sonuna kadar 40’a çıkarmayı planlıyor. Üretiminin yüzde 65’ini ihraç eden Porland’ın Pazarlama Grup Müdürü Ümran Ünsal, yurtiçinde sayısını 40’a yükseltmeyi planladıkları perakende mağazaları ve konsept mağazaları, satış kanalları, cornerları ve bayileri ile her yıl büyüyerek geliştikleri bilgisini verdi. Gerçekleştirdikleri ihracatın; ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Rusya, Tayvan gibi ülkelerinde içinde bulunduğu 40’dan fazla ülkeye olduğunu açıklayan Ünsal, ‘’Dört ana kıtada, 40’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat kapasitemiz genel ciromuzun yüzde 40’ını oluşturuyor ve bu rakam her geçen gün artış gösteriyor’’ dedi. Yurtdışında da mağaza açma planlarının olduğunu belirten Ünsal, ‘’Yurtdışında açmayı düşündüğümüz mağaza için ilk olarak İngiltere’yi değerlendirmek istiyoruz. Çünkü İngiltere’de halihazırda yüzde 7’lik bir pazar payına sahibiz’’ şeklinde konuştu. Üretimlerini Bilecik’te bulunan, 300 bin metrekare açık ve 70 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerde gerçekleştirdiklerini açıklayan Ünsal, ‘’Üretim tesislerimizin Bilecik’te olması, ürünün devamlılığı açısından çok büyük önem arz ediyor. Talep edilen ürünleri çok hızlı bir şekilde tüketiciye servis edebiliyoruz. Bu durum iş ortaklarımız ve müşterilerimize lojistik anlamında da büyük avantaj sağlıyor’’ ifadelerini kullandı.

Porland’ın, Türkiye’deki ilk renkli porselen üretimini yapan marka olduğunu vurgulayan Ümran Ünsal, ‘’Türkiye’de ve dünyada ilk olarak özel reçeteli alumilite porselen üretimini yapan, TSE 10850 kalite belgesine ilk sahip ve İngiliz kalite standardı BS 4034 belgesine sahip yerli porselen markasıyız’’ şeklinde konuştu.

‘’Türk porselen sektörü dünya pazarının çok gerisinde’’

Kuruldukları 1976 yılından bu yana Porland olarak porselen sektöründe olduklarını belirten Pazarlama Grup Müdürü Ümran Ünsal, ‘’40 yılı aşkın süredir bu sektörde faaliyetlirimizi sürdürüyoruz. Türk Porselen sektörünün kat etmesi gereken daha çok yol olduğunu düşünüyoruz. Ülke olarak dünya pazarının ne yazık ki çok gerisindeyiz’’ dedi. Sektörde yetişmiş iş gücü, kalifiye eleman, dışarıya bağımlı hammadde kaynağı, yatırım için gereken büyük sermayeler gibi sıkıntıların olduğunu açıklayan Ünsal, ‘’Bunların yanında, mağazalar için AVM’lerdeki kiraların döviz kuru üzerinden gerçekleşiyor olması, sektörün aşamadığı sorunlardan. Yanı sıra, özgün tasarımlardan ziyade şimdilerde ‘esinlenme’ adı altında taklitçiğin yaygın olması da yaşadığımız problemler arasında. Mesleki eğitimlerin artırılması, döviz kurlarının sabitlenmesi ve tasarıma ayrılan bütçelerin artırılarak yatırım yapılması lazım’’ diye konuştu.

Porland, 70 üniversite öğrencisine iş imkanı sağlıyor

Bilecik’te bulunan Porland tesislerinde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde eğitim alan öğrencileri iş hayatına hazırlamak, tecrübe edindirmek ve aile ekonomilerine destek olmaları adına yarı zamanlı çalışma sistemi üzerine kurulu bir sosyal sorumluluk projelerinin olduğunu kaydeden Ünsal, ‘’Proje kapsamına dahil öğrenciler, günde 4 saat olmak üzere Porland fabrikasında okul hayatlarını aksatmayacak şekilde çalışma imkanı buluyor. Kendi ders saatlerine göre seçtikleri vardiya düzeninde haftada 30 saatten az yarı zamanlı olarak çalışıyorlar’’ açıklamasını yaptı. Çalışan öğrencilere her türlü yapıcı imkan ve izni tanıdıklarını dile getiren Ünsal şöyle devam etti: ‘’Porland olarak, öğrencilerin sınav dönemleri, yarı yıl ve yaz tatilleri gibi dönemlerde de izin imkanı tanıyoruz. İsteyen öğrenciler mezun olduktan sonra, Porland’ın da uygun görmesiyle tam zamanlı çalışma sistemine de geçebiliyor. Tıpkı bir Porland çalışanı olarak görülen bu gençlere, şirket çalışanlarına tanınan birçok sosyal hak ve imkanlar da ayrım yapılmadan tanınıyor. Projeye dahil öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. Bu projeyi sadece öğrencilerle sınırlandırmadan, ev hanımlarına da yarı zamanlı iş imkanı sağlıyoruz.’’