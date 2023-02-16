Prefabrik yapı ve konteynerlerde KDV yüzde 1'e indirildi

Deprem felaketinden etkilenen bölgeler için konteyner üretimine devam ettiklerini dile getiren Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, “Yako Groups olarak afet bölgesine destek olmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Kendi imkan ve kabiliyetlerimiz ile inisiyatif göstererek, bölge halkına destek olmaya çalıştık. Ticari üretim faaliyetlerimizi durdurarak afet bölgesine destek olmak için konteyner üretimine geçtik. Sektör temsilcilerinden daha da çok ve seri üretim için destek beklediğimizi dile getirmiştik.

Yılsonuna kadar yüzde 1’e düşürüldü

Bu çağrımız olumlu yanıt buldu. Deprem bölgesinde kullanılmak amacıyla inşa edilecek prefabrik yapıların teslimlerinde KDV oranı yılsonuna kadar yüzde 1’e düşürüldü. Bu da şu demek oluyor ki; konteyner başına 10 bin TL destek sağlanacak. Oransal açıdan baktığımızda ise 6 konteynerde 1 konteyner alımının ücretsiz olması anlamına geliyor. Yine indirim doğrultusunda sağlanan imkan ile 6 milyon vatandaşımız yerine aynı maliyetle 7 milyon vatandaşımız barınma imkanına sahip olabilecek. Bu destekleyici karar için devlet bürokrasisi ve karar mercilerine teşekkür ediyoruz. Bu elim hadise karşısında tek yürek olarak, birlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.