Proje gayrimenkul fonu için başvurduk

Hamide HANGÜL

Sermaye Piyasası Kuru­lu’nun (SPK) proje gay­rimenkul yatırım fo­nu düzenlemesi, sektörü ha­reketlendirdi. Yurtiçi ve yurt dışında gayrimenkul projele­ri geliştiren Polat Gayrimen­kul, devraldıkları gayrimen­kul yatırım fonunu, proje ga­fonuna çevirmek için SPK’ya başvuruda bulundu. Gayri­menkulün menkulleştirilme­si gerektiğini söyleyen Polat Gayrimenkul İcradan Sorum­lu Yönetim Kurulu Üyesi Ka­an Yücel, hem Türkiye, hem Macaristan’da proje gayri­menkul yatırım fonu kuracak­larını söyledi.

Gayrimenkul editörleriyle bir araya gelen Kaan Yücel, Türkiye’de dev­raldıkları bir gayrimenkul fo­nunu, Proje GYF’ye çevirmek için SPK’ya başvuruda bulun­duklarını açıklayarak, şöyle devam etti: “Hemen o fonla bir takım konutları içine ko­yup kitle fonlamasına çıkaca­ğız. O da en azından ev almaya parası yetmeyen, zaman için­de ev almak isteyenleri bu şe­kilde ev sahibi yapmak ya da güzel bir projenin gelirlerin­den faydalanabileceği, daha sonra bunun satışlarından da pay alabilecek. SPK’nın ona­yında şu anda. Kasım ayı gi­bi onayın çıkacağını düşünü­yorum. İlk onayı alanlardan biri olacağımızı düşünüyoruz. Yurt dışından da buna ilgi ola­cağını düşünüyorum.”

Bakanlık ve belediye öncü olmalı

İstanbul’da yeni kentsel dö­nüşüm projeleri için çalıştık­larını, Piyalepaşa projesinin arkasındaki üç kat büyüklük­teki Hacıhüsrev’de dönüşüm yapmak istediklerini, Anado­lu Yakası’nda ise Çengelköy’de de dönüşüm projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Kent­sel dönüşümde alan bazlı dö­nüşüm gerektiğine işaret eden Yücel, “Hem bakanlığın, hem belediyenin burada öncelik yapması lazım. Çok iyi bir si­nerji oluşturmalı. Finansman çok pahalı. Bunların makul bir seviyeye gelmesi lazım” dedi.

2 binden 6 bin $’a geldi

Kentsel dönüşüm projesi Pi­yalepaşa’da ilk etapta 1000 ko­nut yaptıklarını ve yüzde 95 do­luluğa ulaştıklarını açıklayan Yücel, “İkinci etapta da 340 ko­nut yapıyoruz, 2025 sonunda teslimlerine başlayacağız. Sa­tışlar da çok iyi gidiyor” dedi. Piyalepaşa’nın yaklaşık 10 yıl zaman aldığına işaret eden Yü­cel, “İlk 4-5 senesi zaten anlaş­malar, görüşmelerle geçti. Top­lamda yatırım bedeli 350-400 milyon dolar civarında. Konut­lar, ofisler, ticari alanlar, otel, yani her şeyin olduğu tam bir karma proje gerçekleştirdik” dedi. Projede 2017 yılında met­rekaresi 2 bin liradan satışa çıktıklarını söyleyen Kaan Yü­cel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda 6 bin dolar. Özellikle yabancılar yaklaşık bu fiyatlar­dan alıyorlar. TL olarak da 200 bin liranın üzerine çıkmış du­rumdayız metrekarede” dedi.

Yurt dışına bakıyoruz

Yabancılardan da çok bü­yük ilgi gördüklerini söyleyen Yücel, İran ve Çin’le birlikte 18 ülkeden vatandaşın proje­de yer aldığını belirterek, “Ya­tırım yapan da kirada oturan da çok sayıda yabancı var” de­di. Otel için Marriott ile an­laştıklarını açıklayan Yü­cel, 220 odanın bulunaca­ğını, hatta otel gibi işletilen dairelerin de bulunacağını, içlerinde 1 artı 0, hatta 3 ar­tı 1 dairelerin de bulunacağı­nı açıkladı. Yurt dışı projele­rinde Macaristan’a yeni ülke­ler ekleyeceklerini söyleyen Yücel, “Yeni ülkeleri bir yıl­dır dolaşıyoruz. Belgrad’a, Al­manya, Amsterdam, Rotter­dam, Londra, Atina’ya baktık. Atina’da çok uzun zamandır bakıyoruz” diye konuştu.

Öyle binalar var ki ayakta zor duruyor

Hacıhüsrev’i bir süredir çalıştıklarını, şu anda sadece plan tarafında olduğunu, belediyenin de dönüşüme istekli olduğunu söyleyen Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hacıhüsrev’deki dönüşüm alanı 250 dönümle Piyalepaşa’nın üç katı. Yapmak istiyor muyuz? Neden olmasın. Orada çok sayıda kaçak ve eski yapılar var. Öyle binalar var ki şu anda bile zor ayakta duruyor. Bunların çok hızlı bir şekilde yenilenmesi lazım. Bu yenilemeyi de kamu, özel sektör birlikte yapabilir. Diğer türlü çok uzun sürüyor ve çok yorucu oluyor. 50 tescilli bina, 5 bin hak sahibi var. Çoğu da tapu sahibi. Arsası var ancak üzerine 5 katlı bina yapmış. Birçoğu hisseli tapu, ne nereye ait kestirmek çok güç. Bina kaçak fakat arsa kişiye ait. Gerçekten çok zor yapı stoku var orada. Burada bir kamu gücüne ihtiyaç var. Biz ilk görüşmelere başlıyoruz, belediye de çok istekli.”

Maliyet akıl almaz boyutta

İnşaat maliyetlerinin akıl almaz boyutlara geldiğini dile getiren Kaan Yücel, “Döviz bazında iki katına çıkmış durumdayız” dedi. Konut fiyatlarında artışın süreceğine işaret eden Yücel, “Fiyatlar çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek gibi gözüküyor” dedi.

Fiyatlarda düşüş beklemiyorum

“İstanbul’da fiyatlar yüzde 20 geri geldi” söyleminin, aslında ikinci elde ve vatandaşlık için yatırım yapan yabancıların sattıkları konutlar için söz konusu olabileceğine işaret eden Yücel, “Birinci el olmasa bile ekinci elleri etkiliyor. İyi ve markalı projelerde fiyatlarda bir düşüş görmüyorum, önümüzdeki dönemde de beklemiyorum” dedi. Yücel, faizlerin aşağı gelmesinin, alım fırsatı oluşturacağını vurguladı.