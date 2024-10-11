Proje gayrimenkul fonu için başvurduk
SPK’ya proje gayrimenkul yatırım fonu için başvuruda bulunduklarını açıklayan Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel, “O fonla en azından ev almaya parası yetmeyenleri, zamanla bu şekilde ev sahibi yapmak ya da proje gelirlerinden faydalandırmak istiyoruz. Şu anda SPK onayında” dedi.
Hamide HANGÜL
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) proje gayrimenkul yatırım fonu düzenlemesi, sektörü hareketlendirdi. Yurtiçi ve yurt dışında gayrimenkul projeleri geliştiren Polat Gayrimenkul, devraldıkları gayrimenkul yatırım fonunu, proje gafonuna çevirmek için SPK’ya başvuruda bulundu. Gayrimenkulün menkulleştirilmesi gerektiğini söyleyen Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel, hem Türkiye, hem Macaristan’da proje gayrimenkul yatırım fonu kuracaklarını söyledi.
Gayrimenkul editörleriyle bir araya gelen Kaan Yücel, Türkiye’de devraldıkları bir gayrimenkul fonunu, Proje GYF’ye çevirmek için SPK’ya başvuruda bulunduklarını açıklayarak, şöyle devam etti: “Hemen o fonla bir takım konutları içine koyup kitle fonlamasına çıkacağız. O da en azından ev almaya parası yetmeyen, zaman içinde ev almak isteyenleri bu şekilde ev sahibi yapmak ya da güzel bir projenin gelirlerinden faydalanabileceği, daha sonra bunun satışlarından da pay alabilecek. SPK’nın onayında şu anda. Kasım ayı gibi onayın çıkacağını düşünüyorum. İlk onayı alanlardan biri olacağımızı düşünüyoruz. Yurt dışından da buna ilgi olacağını düşünüyorum.”
Bakanlık ve belediye öncü olmalı
İstanbul’da yeni kentsel dönüşüm projeleri için çalıştıklarını, Piyalepaşa projesinin arkasındaki üç kat büyüklükteki Hacıhüsrev’de dönüşüm yapmak istediklerini, Anadolu Yakası’nda ise Çengelköy’de de dönüşüm projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Kentsel dönüşümde alan bazlı dönüşüm gerektiğine işaret eden Yücel, “Hem bakanlığın, hem belediyenin burada öncelik yapması lazım. Çok iyi bir sinerji oluşturmalı. Finansman çok pahalı. Bunların makul bir seviyeye gelmesi lazım” dedi.
2 binden 6 bin $’a geldi
Kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa’da ilk etapta 1000 konut yaptıklarını ve yüzde 95 doluluğa ulaştıklarını açıklayan Yücel, “İkinci etapta da 340 konut yapıyoruz, 2025 sonunda teslimlerine başlayacağız. Satışlar da çok iyi gidiyor” dedi. Piyalepaşa’nın yaklaşık 10 yıl zaman aldığına işaret eden Yücel, “İlk 4-5 senesi zaten anlaşmalar, görüşmelerle geçti. Toplamda yatırım bedeli 350-400 milyon dolar civarında. Konutlar, ofisler, ticari alanlar, otel, yani her şeyin olduğu tam bir karma proje gerçekleştirdik” dedi. Projede 2017 yılında metrekaresi 2 bin liradan satışa çıktıklarını söyleyen Kaan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda 6 bin dolar. Özellikle yabancılar yaklaşık bu fiyatlardan alıyorlar. TL olarak da 200 bin liranın üzerine çıkmış durumdayız metrekarede” dedi.
Yurt dışına bakıyoruz
Yabancılardan da çok büyük ilgi gördüklerini söyleyen Yücel, İran ve Çin’le birlikte 18 ülkeden vatandaşın projede yer aldığını belirterek, “Yatırım yapan da kirada oturan da çok sayıda yabancı var” dedi. Otel için Marriott ile anlaştıklarını açıklayan Yücel, 220 odanın bulunacağını, hatta otel gibi işletilen dairelerin de bulunacağını, içlerinde 1 artı 0, hatta 3 artı 1 dairelerin de bulunacağını açıkladı. Yurt dışı projelerinde Macaristan’a yeni ülkeler ekleyeceklerini söyleyen Yücel, “Yeni ülkeleri bir yıldır dolaşıyoruz. Belgrad’a, Almanya, Amsterdam, Rotterdam, Londra, Atina’ya baktık. Atina’da çok uzun zamandır bakıyoruz” diye konuştu.
Öyle binalar var ki ayakta zor duruyor
Hacıhüsrev’i bir süredir çalıştıklarını, şu anda sadece plan tarafında olduğunu, belediyenin de dönüşüme istekli olduğunu söyleyen Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hacıhüsrev’deki dönüşüm alanı 250 dönümle Piyalepaşa’nın üç katı. Yapmak istiyor muyuz? Neden olmasın. Orada çok sayıda kaçak ve eski yapılar var. Öyle binalar var ki şu anda bile zor ayakta duruyor. Bunların çok hızlı bir şekilde yenilenmesi lazım. Bu yenilemeyi de kamu, özel sektör birlikte yapabilir. Diğer türlü çok uzun sürüyor ve çok yorucu oluyor. 50 tescilli bina, 5 bin hak sahibi var. Çoğu da tapu sahibi. Arsası var ancak üzerine 5 katlı bina yapmış. Birçoğu hisseli tapu, ne nereye ait kestirmek çok güç. Bina kaçak fakat arsa kişiye ait. Gerçekten çok zor yapı stoku var orada. Burada bir kamu gücüne ihtiyaç var. Biz ilk görüşmelere başlıyoruz, belediye de çok istekli.”
Maliyet akıl almaz boyutta
İnşaat maliyetlerinin akıl almaz boyutlara geldiğini dile getiren Kaan Yücel, “Döviz bazında iki katına çıkmış durumdayız” dedi. Konut fiyatlarında artışın süreceğine işaret eden Yücel, “Fiyatlar çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek gibi gözüküyor” dedi.
Fiyatlarda düşüş beklemiyorum
“İstanbul’da fiyatlar yüzde 20 geri geldi” söyleminin, aslında ikinci elde ve vatandaşlık için yatırım yapan yabancıların sattıkları konutlar için söz konusu olabileceğine işaret eden Yücel, “Birinci el olmasa bile ekinci elleri etkiliyor. İyi ve markalı projelerde fiyatlarda bir düşüş görmüyorum, önümüzdeki dönemde de beklemiyorum” dedi. Yücel, faizlerin aşağı gelmesinin, alım fırsatı oluşturacağını vurguladı.