Prysmian Group’un çalışanları şirket hissedarı oldu

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya lideri Prysmian Group, hisse bazlı değişken ücretlendirme ve kar paylaşım planını başarıyla sonuçlandırdı. Prysmian Group’ta çalışan bağlılığını artırmayı, aidiyet duygusunu geliştirmeyi ve çalışan performansını teşvik etmeyi amaçlayan stratejik karar ile şirket çalışanlarına hisse bazlı ücretlendirme ve kar paylaşım planı sunuldu.

“Çalışanlarımız en değerli yatırımımız”

Prysmian Group bünyesinde faaliyet gösteren Türk Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan yeni uygulama hakkında şöyle konuştu: “Grubumuz her zaman en değerli yatırımı olarak gördüğü çalışanlarını teşvik eden ve motivasyonlarını artıran yenilikçi yaklaşımlarla fark yaratıyor. Şimdi de hisse bazlı ücretlendirme ve kar paylaşım planı ile Türk Prysmian Kablo çalışanları Prysmian Group’un kazancına ortak olurken, çalışan aidiyet ve memnuniyetinin de artacağını düşünüyoruz.

Çağın gereklerini yakından takip eden vizyoner anlayışımızla esnek çalışma düzenini Türkiye’de hayata geçirerek çalışanlarımızın özel yaşam ve iş dengelerini daha iyi korumalarına olanak sağlıyoruz. Kablo sektöründe uluslararası lider bir şirket olarak, çalışan memnuniyeti yüksek seviyelerde olan Türkiye operasyonumuzdaki çalışanlarımıza gayretleri için teşekkür ediyor, onların çalışma disiplini ve şevkiyle sektöre yön vermeye devam edeceğimize inanıyoruz.’’

2030’a kadar çalışanların yüzde 50’sini hissedar yapma hedefi

Prysmian Group, çalışanların yüzde 50'sinin hissedar yapılmasını hedefleyen 2030 Sosyal Hedefi doğrultusunda hisse senedi sahipliği planını hayata geçirdi. Bu kapsamda, uygun şartları taşıyan çalışanlar, primlerinin bir kısmını veya tamamını şirket hisselerine dönüştürmelerine olanak tanıyan bir plana dahil oldular.

Prysmian Group, çalışanlarına ekstra fayda sağlamanın yanında, ülkemize ve en önemlisi beşerî sermayeye sürekli yatırım yapan şirketimize duyulan aidiyet ve sahiplenme hissiyatını artırmak için “BE IN” adlı yeni bir kâr payı sistemi bonusu uyguladı. Bu vizyondan hareketle Prysmian Group çalışanlarına dağıtmak için borsadan finansal sonuçları iyileştiren değişken kısa / orta / uzun vadeli teşvik planlarında henüz yer almayan 3 milyon hisse satın almaya karar verdi. Bunun da ötesinde, Prysmian Group, çalışanların kişisel hesaplarındaki hisselerinin tamamını 12 ay tutmaları durumunda bu hisseleri iki katına çıkarma taahhüdü ile (yalnızca bir kez), bu programı çalışanları için daha fazla fırsatla hayata geçirdi.

Esnek çalışma saatleriyle Prysmian çalışanları daha özgür

Ofis çalışanlarının iş-yaşam dengesini önceliklendirmek adına Mayıs 2023 itibarıyla hayata geçirilen esnek çalışma saatleri şirket bünyesinde MEART bölgesinde uygulanmaya başlandı. Buna göre gün boyunca belirlenen üç farklı alternatif saat aralığından birini seçebilecek olan Prysmian çalışanları mevcutta devam eden haftada bir gün uzaktan çalışma uygulamasından da yararlanmaya devam edecek. Bu sayede çalışanlar, hem çalışma saatlerine uyarak görevlerini yerine getiriyor hem de hafta boyunca resmi çalışma saatlerini kendi tercihlerine göre ayarlama imkanına sahip oluyorlar.

Doğum ve evlilik yardımıyla çalışanlara destek

Kapsayıcılık ve çeşitlilik ilkeleri doğrultusunda çalışanlarının refahına önem veren Türk Prysmian Kablo’da çalışanlara aylık brüt ücretin yüzde 25’i tutarında doğum yardımı, aylık brüt ücret tutarında evlilik yardımı yapılıyor. Ayrıca Türk Prysmian Kablo’da işe yeni başlayan tüm beyaz yakalı çalışanlar, eş ve çocukları da dahil olmak üzere, özel sağlık sigortası haklarından yararlanabiliyor.