PwC Türkiye, danışmanlık kadrosunu güçlendiriyor

PwC Türkiye, kurumların iş dönüşümüne destek veren danışmanlık ekibini Öget Kantarcı'nın Kıdemli Danışman olarak katılımı ile daha da güçlendirdi. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında bugüne kadar birçok rol üstlenen Kantarcı, dijital dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat alanında, iş geliştirme, strateji liderliği ve büyüme konularında küresel deneyime sahip olarak uzmanlaştı.

Öget Kantarcı’nın PwC Türkiye bünyesine katılmasıyla ilgili açıklamada bulunan PwC Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Serkan Tarmur şunları söyledi:

“Dijital iş modellerinin ve satış kanallarının gelişiminde kurumlara nitelikli danışmanlık sunan PwC Türkiye ekibi olarak deneyimli yöneticilerin katılımıyla firmalara stratejiden uygulamaya kadar uzanan bütüncül çözümlerle destek veriyoruz. Bu bağlamda, özellikle dijital dönüşüm, e-ticaret ve e-ihracat alanında son derece deneyimli olan Öget Kantarcı ile birlikte müşterilerimize çözümlerimizi daha etkin biçimde sunacağız."

Kantarcı, PwC’deki Kıdemli Danışmanlık görevinde, kurumların iş dünyasının yeni denklemine ve trendlerine ayak uydurmak için insan odaklı teknoloji dönüşüme yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesine ve onlara uçtan uca entegre dijital danışmanlık desteği sunulmasına katkıda bulunacak.