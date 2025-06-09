Qualcomm, İngiliz Alphawave’i 2,4 milyar dolara satın alıyor

ABD'li çip üreticisi Qualcomm, İngiltere merkezli yarı iletken şirketi Alphawave'i 2,4 milyar dolara satın alıyor.

Qualcomm’un bu adımı, yapay zeka ve veri merkezi çözümleri alanındaki büyüme hedeflerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Anlaşmaya göre Qualcomm, hisse başına 183 peniye eşdeğer olan 2,4 dolar nakit karşılığında satın almayı gerçekleştirecek.

Bu fiyat, Qualcomm'un teklifini duyurmasından önceki son işlem günü olan 31 Mart'taki kapanış fiyatına göre yüzde 96'lık bir prim anlamına geliyor.

Diğer bir yandan bu rakam şirketin 2021'de halka arz olduğunda ulaştığı 3,1 milyar sterlinlik değerlemesinin ise oldukça altında kaldı.

Hisseler yükseldi

Satın almanın duyurulmasının ardından Alphawave hisseleri pazartesi günü erken işlemlerde yüzde 22 artışla 182 peniye çıktı.

Satın almanın 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanması beklenirken, hissedarların ödeme yöntemini nakit ya da Qualcomm hissesi olarak seçebileceği belirtildi.

Qualcomm, anlaşmanın Alphawave’in bağlantı ve hesaplama teknolojilerini mevcut işlemci platformlarıyla entegre ederek veri merkezlerinin genişlemesini destekleyeceğini belirtti.

Alphawave ise yönetim kurulunun anlaşmayı oy birliğiyle desteklediğini ve hissedarlara teklifi kabul etmeleri yönünde tavsiyede bulunacağını belirtti.