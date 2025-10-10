Qualcomm’a Çin’den soruşturma: Autotalks birleşmesi mercek altında

ABD’li teknoloji devi Qualcomm’un, İsrailli çip üreticisi Autotalks’ı satın alması, Çinli düzenleyiciler tarafından mercek altına alındı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), satın alım sürecinde ülkenin anti-tekel yasalarının ihlal edilmiş olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

SAMR: Rekabet yasalarının ihlali ihtimali var

SAMR’dan yapılan kısa açıklamada, Qualcomm’un Autotalks satın alım sürecinde rekabet kurallarını ihlal etmiş olabileceği belirtildi.

Autotalks satın alımı ilk olarak iki yıl önce duyurulmuş, birleşme süreci ise Haziran 2025’te tamamlanmıştı.

Açıklamanın ardından Qualcomm hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %3 düşüşle işlem gördü.

ABD–Çin teknoloji geriliminde yeni perde

Son dönemde Çinli düzenleyiciler, ABD merkezli teknoloji devlerine yönelik anti-tekel incelemeleri ve piyasa sınırlamaları ile denetimleri artırıyor.

Geçtiğimiz eylül ayında SAMR, Nvidia’nın Mellanox satın alımı sürecinde benzer şekilde rekabet yasalarının ihlal edildiğini iddia etmişti.

Pekin yönetimi ayrıca, yerel teknoloji şirketlerini Nvidia çipleri satın almamaları yönünde teşvik ediyor. Bu hamleler, ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji ve yarı iletken rekabetini daha da derinleştiriyor.

Autotalks nedir?

İsrail merkezli Autotalks, araçlar arası iletişim (V2X) teknolojileri geliştiriyor ve otomotiv sektörüne yönelik bağlantılı sürüş çözümleri üretiyor.

Qualcomm’un şirketi satın alması, akıllı ulaşım sistemleri ve otonom sürüş teknolojilerindeki pazar payını artırmayı hedefliyor.

Ancak Çin, bu birleşmenin yerli otomotiv ve yarı iletken üreticilerini rekabet açısından dezavantajlı konuma getirebileceği gerekçesiyle süreci mercek altına aldı.