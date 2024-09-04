Quick Finans, 400 milyon liralık tahvil ihracını tamamladı

Quick Finans tarafından yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 400 milyon lira nominal değerli ve 2 Eylül 2025 vadeli, 370 günlük, yüzde 55 yıllık basit faizli, tek kupon ödemeli tahvili, 27 Ağustos itibarıyla tamamlandı.

Tahvil ihracına yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Şirket Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, "Finansman şirketlerinin misyonu ve kamu otoritelerince hedeflenen finansmanın tabana yayılması, geniş kesimlerin finansman kaynaklarına ulaşılabilirliği ve finansal çeşitliliğin yükseltilmesi hedefiyle hareket ediyoruz. Bu paralelde, güçlü sermaye yapısının yanında borçlanma aracı ihracı ile sermaye piyasalarından yaratılan imkanları da öncelikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimiz ve esnafımızın tedarik, stok ve yatırımlarına yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönlendirmeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ, mobilite kredileri yanında ticari ve tarımsal tedarik zincirinden makine teçhizat ekipmanlarına, sağlık ve eğitime kadar geniş bir yelpazede yenilikçi finansman ürünleri sunduklarını belirtti.